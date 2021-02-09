В международном аэропорту «Манас» сменилось руководство. С должности гендиректора и председателя правления 9 февраля был снят Бактыбек Сыдыков. Вместо него был назначен экс-депутат от партии «Ата-Журт» Бакыт Шаршеев. Ранее коллектив аэропорта протестовал против Сыдыкова, а президент Садыр Жапаров давал ему 10 дней на решение проблем учреждения.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что решение о досрочном прекращении полномочий Сыдыкова было принято на заседании совета директоров ОАО «МАМ». На нем же новым гендиректором был избран Шаршеев.

Начальник управления по работе с хозобществами и корпоративному управлению ФУГИ Тимур Малбашев 9 февраля представил коллективу аэропорта нового главу.

Кроме этого, из состава правления «Манаса» был досрочно выведен Абдималик Бусурманкулов, вместо него был избран Жолдошбек Токторбаев.

Кто такой Шаршеев?

Бакыт Шаршеев окончил Фрунзенский политехнический техникум по специальности гидротехник. В 2005 году он окончил Нарынский государственный университет по специализации «бухгалтерский учет и аудит».

Он начал работать в 1986 году плотником в Тянь-Шаньской МПМК-1, а затем до 1997 года проработал в Тянь-Шаньском межхозяйственном производственном управлении «Райсельремстрой» в качестве плотника, бригадира и мастера.

С 1997 по 2001 годы Шаршеев был инспектором службы безопасности в СЭЗ «Нарын», при этом, с 2000 по 2002 возглавлял компанию «Салкын-Тор».

Затем он шесть лет был директором представительства госпредприятия «Темир» в Нарынской области до 2007 года. После этого Шаршеев был избран гендиректором компании «Winline» ТМ Sapatcom, которую возглавлял до 2010 года.

На выборах 2010 года Шаршеев выдвигался в депутаты от партии «Ата-Журт» на 50 месте в списке. Однако он прошел в парламент уже позже вместо выбывшего нардепа и стал членом комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию.

Также Шаршеев награжден почетной грамотой минтранса и званием «Почетного гражданина» Нарынского района.

Сыдыков и кресло директора

Сын советника бывшего кыргызского президента Курманбека Бакиева и экс-депутат от «Ата-Журт» Бактыбек Сыдыков возглавил аэропорт «Манас» 21 октября. До политического кризиса и последовавших за ним перестановок он собирался прийти в седьмой созыв парламента в составе «Мекеним Кыргызстан».

На следующий день после его назначения более 50 сотрудников аэропорта вышли на митинг. Они заявили, что Сыдыков должен покинуть пост, потому что уже руководил аэропортом с 2007 по 2010 год, и зарекомендовал себя негативно. А Жапаров, который одобрил кандидатуру Сыдыкова после ее выдвижения Фондом госимущества при правительстве КР, должен слышать и мнения обычных людей при подборе кадров.

После этого и. о президента, премьер-министр вызвал Сыдыкова на ковер. Но решил его не увольнять в обмен на то, что глава аэропорта за десять дней обещал представить концепцию борьбы с коррупцией в аэропорту и решения проблем стратегического объекта.

При этом на официальных сайтах правительства и аэропорта не было информации о переговорах. О них стало известно только после публикации в фейсбуке руководителя пресс-службы организации Алии Курбановой.

Сам Сыдыков заявил, что часть сотрудников вышла на митинг из-за накопившихся проблем, которые будут решать, а некоторые из митингующих «представляют интересы определенных людей и кланов». По информации пресс-службы аэропорта, после митинга и встречи с Жапаровым он по своей инициативе провел несколько встреч с сотрудниками разных служб аэропорта.