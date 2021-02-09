Директор Национального центра охраны материнства и детства Камчыбек Узакбаев сообщил «Азаттыку», что в Кыргызстане госпитализировали 28 детей с подозрением на синдром Кавасаки.

По его словам, у 15 из госпитализированных пациентов диагноз подтвердился, еще у 13 проводится диагностика.

«Но, скорее всего, у них диагноз не подтвердится. Состояние заболевших стабильно тяжелое. Были и очень тяжелые, но на сегодня их состояние улучшилось. Возраст пациентов — от 2 до 16 лет. Их к нам отправляют из всех регионов республики», — сказал Узакбаев.

Он отметил, что Кавасаки-подобный синдром возникает после перенесенного коронавируса или какого-то тяжелого воспалительного заболевания, зачастую после сепсиса.

«К сожалению, есть дети, которые в легкой форме, бессимптомно переболели летом коронавирусом, а с наступлением холодов у них выявляется постковидный синдром. Среди них есть и те, у кого диагностируется синдром Кавасаки. Слава богу, почти все они уже на пути к выздоровлению», – отметил он.

По его словам, в первую очередь происходят поражения сердечно-сосудистой системы, кожной системы, появляются головные боли и другие мультипроявления.

Синдром Кавасаки

Синдром Кавасаки – аутоиммунное заболевание, возникающее у детей в возрасте от одного до восьми лет как осложнение после перенесенного острого респираторного вирусного заболевания. Диагноз – системный васкулит коронарных артерий – ставится только врачом-клиницистом.

В сентябре 2020 года завкафедрой педиатрии Кыргызского государственного мединститута переподготовки и повышения квалификации Венера Шукурова рассказала, что экспертная группа минздрава разработает протокол лечения мультисистемного воспалительного синдрома среди детей, связанного с COVID-19.

Изначально синдром, схожий с болезнью Кавасаки, был описан в отдельной главе четвертого временного руководства по диагностике и лечению коронавируса среди взрослых.

Медики связывали мультивоспалительный синдром у детей с COVID-19 еще в мае, когда у десятков инфицированных британских и американских детей зафиксировали эти осложнения. Основные симптомы синдрома: высокая температура, сыпь, покраснение глаз, отечность и ломота во всем теле.

Как предположили британские педиатры, эти признаки вызваны запоздалой реакцией детского иммунитета на вирус и напоминают симптомы другого заболевания — синдрома Кавасаки. Но отличие двух синдромов состоит еще и в том, что болезнь Кавасаки встречается почти только у детей до пяти лет. А симптомы мультивоспалительного синдрома были замечены у подростков до 16 лет.

По состоянию на 9 февраля, более 150 детей по Кыргызстану лечатся в стационарах с диагнозом пневмония. Более 20 из них находятся в тяжелом состоянии.