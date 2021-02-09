Садыр Жапаров 9 февраля подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию финансового рынка», который содержит постановления и рекомендации для правительства и Нацбанка. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Так, Жапаров предложил установить лимит на оплату наличными на территории страны, для того, чтобы «увеличить долю безналичного оборота и снизить уровень теневой экономики». Отмечается, что соответствующий законопроект Нацбанк и правительство должны разработать и направить в парламент до 1 июля 2021 года.

Жапаров также поручил разработать законопроекты о регулировании оборота криптовалют «для создания правовой основы их оборота, защиты прав потребителей и снижения рисков».

Отмечается, что все законопроекты предлагается разработать «в целях ускорения развития финансового рынка страны и процесса его цифровизации, упрощения процедур получения финансовых услуг для граждан и предпринимателей, а также создания благоприятной среды для притока инвестиций в этот сектор».

Добыча криптовалюты в Кыргызстане

В Кыргызстане нет законов, которые запрещают или регулируют добычу криптовалюты. В уголовном законодательстве тоже не указано, что операции с криптовалютами или их майнинг* является преступлением. Более того слов «майнинг» или «криптовалюта» нет ни в одном из законов Кыргызстана.

Майнинг — это добыча криптовалют — например, биткоинов — через специальное оборудование. Предприятие, занимающееся майнингом называется майнинг-фермой и обычно состоит из большого количества разных запчастей для компьютеров, а сама процедура требует большого количества электроэнергии. Майнинг в Кыргызстане не запрещен, но и не легализован — о нем вообще не упоминается ни в одном государственном законе.

Тем не менее в середине июля 2019 года финансовая полиция выявила майнинг-ферму и назвала ее «незаконной». Силовики опечатали все оборудование и начали следствие в отношении руководителей предприятия.

«[Сотрудники «Северэлектро»] чуть ли не врываются в дома и ищут оборудование. Как-будто человек является преступником. Так ведь нарушаются гражданские права. Почему майнер должен скрывать свое оборудование, которое он приобрел и заплатил деньги, и если он исправно платит за свет?» — рассказывал один из кыргызских майнеров «Клоопу».

Тогда же стало известно, что около 30 компаний, добывающих криптовалюту отключили от энергоснабжения. В Нацэнергохолдинге это объяснили тем, что энергокомпании перешли на режим экономии из-за нехватки воды в Токтогульском водохранилище.