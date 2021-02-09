Президент Садыр Жапаров подписал указ «О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике».

Документ направлен на улучшение условий для укрепления здоровья, обеспечение доступной медпомощи и «пропаганду здорового образа жизни» населения. В указе рекомендуется правительству следующее:

в неотложном порядке решить вопрос о вакцинации населения COVID-19;

своевременно и полностью финансировать систему здравоохранения, добиться использования денег по целевому назначению;

реформировать и модернизировать систему здравоохранения;

создать единую систему медицины катастроф, определив механизмы оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях и положениях;

на базе существующих больниц создать сеть современных стационаров, где население сможет получать качественные медуслуги;

внедрить единую информационную систему, которая сможет централизованно обработать данные о пациенте и его лечении. Для хранения данных должна быть обеспечена информационная безопасность, система в режиме реального времени должна интегрироваться с базами данных других госорганов;

сформировать стратегический запас лекарств;

внедрить систему электронного регулирования и управления оборотом лекарств. Создать систему регулирования цен на жизненно важные лекарства и медизделия;

создать благоприятные условия для открытия фармацевтических заводов;

разработать законы, профинансировать и внедрить в 50 медорганизациях всех регионов страны телемедицинские услуги — дистанционное предоставление медуслуг (например, мониторинг состояния пациента и консультации) и взаимодействие медработников между собой с помощью технологий;

внести предложение о поэтапном повышении зарплат медработников и расширении социальных гарантий для них;

разработать и внести предложение о включении медработников в категорию граждан, имеющих право на бесплатное получение медпомощи;

разработать ипотечную программу для медиков;

расширить частный медсектор через упрощенное налогообложение медицинской деятельности;