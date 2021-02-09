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Президент Садыр Жапаров подписал указ «О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике».

Документ направлен на улучшение условий для укрепления здоровья, обеспечение доступной медпомощи и «пропаганду здорового образа жизни» населения. В указе рекомендуется правительству следующее:

  • в неотложном порядке решить вопрос о вакцинации населения COVID-19;
  • своевременно и полностью финансировать систему здравоохранения, добиться использования денег по целевому назначению;
  • реформировать и модернизировать систему здравоохранения;
  • создать единую систему медицины катастроф, определив механизмы оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях и положениях;
  • на базе существующих больниц создать сеть современных стационаров, где население сможет получать качественные медуслуги;
  • внедрить единую информационную систему, которая сможет централизованно обработать данные о пациенте и его лечении. Для хранения данных должна быть обеспечена информационная безопасность, система в режиме реального времени должна интегрироваться с базами данных других госорганов;
  • сформировать стратегический запас лекарств;
  • внедрить систему электронного регулирования и управления оборотом лекарств. Создать систему регулирования цен на жизненно важные лекарства и медизделия;
  • создать благоприятные условия для открытия фармацевтических заводов;
  • разработать законы, профинансировать и внедрить в 50 медорганизациях всех регионов страны телемедицинские услуги — дистанционное предоставление медуслуг (например, мониторинг состояния пациента и консультации) и взаимодействие медработников между собой с помощью технологий;
  • внести предложение о поэтапном повышении зарплат медработников и расширении социальных гарантий для них;
  • разработать и внести предложение о включении медработников в категорию граждан, имеющих право на бесплатное получение медпомощи;
  • разработать ипотечную программу для медиков;
  • расширить частный медсектор через упрощенное налогообложение медицинской деятельности;
  • создать единую систему взаимодействия медучреждений с местными властями по вопросам контроля состояния здоровья граждан и профилактики и борьбы с инфекциями;

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