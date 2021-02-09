В Первомайском райсуде 9 февраля должно было пройти заседание в отношении экс-замглавы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова, обвиняемого в коррупции на таможне.

Сразу после прихода судьи журналистов попросили выйти, чтобы переместиться в кабинет побольше. Однако после того, как все представители СМИ вышли, за ними закрыли дверь изнутри.

Спустя примерно 20 минут все вышли из кабинета, а адвокат Матраимова Мадина Ниязова сообщила, что суд перенесли, так как рабочий день закончился. Она обвинила журналистов в том, что они помешали состояться заседанию.

«Закончился рабочий день. Все. На этом отложен процесс из-за того что процесс вовремя не был начат, я вам говорила, что вы [журналисты] мешаете», — сообщила Ниязова.

Сам Райымбек Матраимов покинул здание суда, проигнорировав вопросы журналистов. А в пресс-службе Первомайского суда сообщили, что пока неизвестно на какую дату перенесли суд по делу экс-таможенника.

Дело Матраимова

Журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP в совместном расследовании выявили коррупционную схему на таможне, позволявшую провозить контрабанду через территорию Кыргызстана. Согласно расследованию, из Кыргызстана было выведено $700 млн.

В своем расследовании журналисты привели доказательства существования этой контрабандной схемы, а один из их источников Айеркен Саймаити рассказал как она работала. Он также заявил, что экс-зампред ГТС Райымбек Матраимов покровительстовал коррупции на таможне, которая позволяла существовать подпольному бизнесу.

Сами Матраимовы подали в суд на несколько изданий, в том числе на «Клооп». Матраимовы требовали убрать из расследования упоминание их фамилии и хотели узнать имена всех журналистов, работавших над материалами.

После смены власти в Кыргызстан в отношении экс-таможенника возбудили уголовное дело. Госкомитета нацбезопасности заявил, что Матраимов и другие должностные лица с 2016 года наладили коррупционную схему в системе Гостаможни и нанесли ущерб государству в сумме в 2 млрд сомов.

Сотрудники ГКНБ задержали Райымбека Матраимова 20 октября, но отпустили в тот же день, так как он обещал возместить ущерб государству до 2 ноября 2020 года.

24 декабря глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Райымбек Матраимов полностью возместил ущерб государству. Большую часть — 1,4 млрд сомов — он перечислил на спецсчет минфина, а остальную отдал в виде торгового центра и девяти жилых квартир.

Кроме того, Министерство финансов США 9 декабря внесло Матраимова в «список Магнитского». Позже госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в твиттере, что в «список Магнитского» включена и супруга Матраимова Уулкан Тургунова. Сейчас она сменила фамилию на Сулайманова.

Фото на заглавной странице Токтосуна Шамбетова.