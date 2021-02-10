Президент Садыр Жапаров 10 февраля принял у себя министра энергетики и промышленности Кубанычбека Турдубаева.

Президент заявил, что «чрезвычайно важная задача» — это обеспечение бесперебойного электроснабжения населения. Он считает, что нужно скорее вводить новые энергетические мощности и использовать потенциал возобновляемых источников энергии.

* Возобновляемые источники энергии — это все источники, энергия которых считается неисчерпаемой. К ВИЭ относят солнце, воду, ветер, геотермальные источники и другие. В Кыргызстане наибольшим потенциалом среди ВИЭ обладают строительство малых ГЭС (мощностью от 5 до 300 кВт) для сельских хозяйств и поселений, расположенных в непосредственной близости от рек. Для установок солнечных батарей необходимы большие площадки — наиболее подходящими для солнечной энергетики областями являются Баткенская, Ошская и Иссык-Кульская. Для ветровых станций нужен постоянный сильный ветер. Небольшой потенциал для установок ветряных станций есть в Иссык-Кульской области.

Министр энергетики заявил, что энергослужбы будут усиленно работать, чтобы обеспечить страну электроэнергией без перебоев. Также на встрече обсудили реализацию инвестиционных проектов, которые помогли бы стране нарастить электромощности и развить возобновляемые источники энергии.

Президент поднял тему бесперебойного снабжения электроэнергией и возобновляемых источников на фоне назревающего энергокризиса.

Власти в последние годы — в лице постоянно меняющихся вице-премьеров, премьеров и президентов — говорят о снижении воды в Токтогульском водохранилище.

Токтогульское водохранилище образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Сама гидроэлектростанция обеспечивает Кыргызстан электроэнергией на 40-50 процентов.

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

12 августа 2020 года стало известно, что Кыргызстан закупит у Казахстана электроэнергию в объеме 500 млн кВт/ч.

Власти этой зимой несколько раз подчёркивали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии и несмотря на рекордные потребления электричества веерных отключений не будет.

Также 3 февраля этого новый премьер-министр Улукбек Марипов сообщил, что тарифы на электроэнергию пересмотрят.

«Этот вопрос стал политическим, и уже много лет тарифы не меняются. Этот вопрос нужно открыто обсуждать с народом и принимать решение. Сейчас все это прорабатывается. Нам нужно выходить из энергетического кризиса. Если тариф останется на прежнем уровне, это будет проблемой», — сказал Марипов.

Тарифы на электроэнергию в Кыргызстане изменялись последний раз в 2014 году – сейчас потребители платят по 77 тыйынов за 1 кВт/ч. При достижении лимита в 700 кВт/ч каждый киловатт стоит 2,16 сома.

Не бытовые абоненты (промышленность, сельское хозяйство, бюджетные и прочие потребители) платят по 2,24 сома.