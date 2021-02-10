Верховный суд 10 февраля сообщил, что приговоры предыдущих инстанции в отношении бывшего депутата Карганбека Самакова, по которым он был приговорён к 10 годам лишения свободы отменены. Его дело направлено на пересмотр.

Отмечается, что новое рассмотрение дела будет проходить в Октябрьском райсуде Бишкека в ином составе суда.

Карганбек Самаков был депутатом третьего и пятого созыва Жогорку Кенеша.

В чём обвиняли Самакова?

Дело в отношении экс-депутата Карганбека Самакова и других лиц было возбуждено в 2015 году.

А в 2017 году Октябрьский райсуд приговорил Самакова к 10 годам лишения свободы, но с учетом двух амнистий срок сократили до трех лет.

Его признали виновным в незаконной трансформации 262 гектаров земли Байтикского, Лебединовского и Кара-Жыгачского айыл окмоту из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в 2008 году.

Других фигурантов дела Кубанычбека Самакова, Абая Таштанбекова, Аликбая Сариева, Эрниса Койчуманова и Урмата Нурдинова суд приговорил к 8 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Однако с учетом амнистий им сроки сократили до пяти лет.

По версии следствия, они перепродали трансформированные земли по более высокой цене. В этом им помогали свергнутый президент Курманбек Бакиев и его брат Жаныш Бакиев — за это их приговорили к 10 годам тюрьмы.

Под документом о трансформации земель подписались бывший первый вице-премьер-министр Искендер Айдаралиев и экс-премьер-министр Игорь Чудинов. Их обвинили в незаконном постановлении и оштрафовали каждого на 5 млн сомов.

В 2018 году Бишкекский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда.