Первомайский районный суд Бишкека отпустил под домашний арест экс-замглавы финпола Эмиля Жамгырчиева, подозреваемого в получении взятки. Из СИЗО ГКНБ он вышел под домашний арест, потому что выплатил государству 20 млн сомов.

Информацию о смене меры пресечения «Клоопу» подтвердили в Первомайском райсуде.

«Постановлением Первомайского районного суда Бишкека от 8 февраля 2021 года подозреваемому Жамгырчиеву Э.Э. ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 16 марта 2021 года. Поскольку Жамгырчиев Э.Э. возместил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов», — отметили в суде.

Кто такой Эмиль Жамгырчиев?

Эмиль Жамгырчиев начал свою карьеру в ГСБЭП в 2014 году, а в 2018 году чиновник уже занял пост заместителя главы ведомства. Слухи о том, что назначивший его на пост Мухаммедкалый Абылгазиев приходится ему окул-ата (посаженым отцом) или каким-то иным родственником, Жамгырчиев опроверг.

В октябре 2020 года его вместе экс-замглавы аппарата кабмина Бактыбеком Калмуратовым арестовали и доставили на допрос по делу о контрабанде утиного филе.

По данным антикоррупционной службы при ГКНБ, Жамгырчиев и Калмуратов «получили денежные средства от частного предпринимателя за положительное разрешение вопросов, связанных с расследованием финпола уголовного дела по факту контрабанды».

«По собранным материалам было начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей “Получение взятки” Уголовного кодекса», — отметили тогда в антикоррупционной службе ГКНБ.

Обоих чиновников тогда водворили в следственный изолятор ГКНБ. Калмуратов пока там и остается.