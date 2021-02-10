Мэрия Бишкека борется с кражей крышек колодцев и ливнеприемных решеток в столице. Для этого специалисты Свердловской райадминистрации, сотрудники районного УВД и муниципальных территориальных управлений 9 февраля проверили пункты приема металлолома.

Они навестили восемь точек сдачи металлолома, провели разъяснительные работы и вручили их владельцам официальное уведомление о запрете приема «краденого городского имущества».

«Стоить отметить, что если раньше были зафиксированы факты кражи люков и решеток только на проезжей части дорог, то в настоящее время ЛПР пропадают и на остановочных площадках, тротуарах, съездах с дорог и других местах», — сообщают в мэрии.

Установка спецзамков на ливнеприемники для защиты от кражи. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека

Пресс-служба напомнила, что теперь муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» после установки новых решеток укрепляет их специальными замками.

По данным мэрии, с начала года установлено 49 ливнеприемников, а новые решетки с блокировкой появились на 33 точках по городу.

«Дорогие горожане! Пожалуйста! Не воруйте люки, ведь это очень опасно! На многих улицах мы устанавливаем люки и решетки повторно, что приводит к дополнительным затратам городского бюджета», — попросили в муниципалитете.

Также бишкекчан призвали вызывать милицию, если они стали свидетелями кражи люков и решеток.