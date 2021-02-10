Госкомитет национальной безопасности 10 февраля сообщил, что рамках борьбы с ОПГ проводятся специальные розыскные мероприятия по поимке кримавторитета Кадыра Досонова, известного по прозвищу «Дженго». Его Госкомитет объявил в розыск ещё 30 ноября 2020 года.

Так по данным ГКНБ, в результате обысков по ряду адресов, в одном из домов в Оше обнаружены личные вещи, предметы быта и личной гигиены, а также мобильные телефоны Кадыра Досонова. Кроме этого, обнаружены запрещенные предметы, в том числе наркотики.

«В настоящее время, совместно с органами МВД объявлен план «Перехват» по установлению местонахождения и задержания Кадыра Досонова», — отметили в Госкомитете.

В свою очередь, адвокатесса «Дженго» Назгуль Суюмбаева заявила, что сотрудники ГКНБ через неё предлагали сдаться кримавторитету, чтобы «устроить шоу для народа».

«Спецслужбы предлагали мне передать Досонову, чтобы он сдался, так как им необходимо провести показательное задержание, маски-шоу для народа. Потом они обещали его отпустить через какое-то время. Но мы отказались», — сказала она kaktus.media.

Она добавила, что сотрудники спецслужбы незаконно провели в её доме.

«Я являюсь адвокатом, и силовики не имеют права обыскивать мой дом или допрашивать меня без санкции суда. Но у них ничего этого не было. Спецслужбы воспользовались тем, что меня не было дома, и вошли. А когда приехала я и потребовала разрешение суда, то силовики уехали», — сказала она.

Суюмбаева считает, что таким образом спецслужбы пытаются оказать давление на нее и на родственников Досонова, что противозаконно.

Кто такой «Дженго»?

Кадырбек Досонов по кличке «Дженго» был лидером организованной преступной группировки. Милиция задержала его в 2015 году по подозрению в убийстве полковника Толкунбека Шоноева, которое произошло 2013 году.

В 2017 году Карасуйский районный суд оправдал Досонова и решил, что подсудимого должны немедленно отпустить, в случае если сторона обвинения не подаст жалобу в суд высшей инстанции.

Милиция задержала Досонова в октября 2019 года. Тогда его водитель не подчинился сотрудникам милиции, а в машине нашли пистолет. Затем милиция составила на водителя Досонова административный протокол, а самого «Дженго» отпустили после профилактической беседы.

30 ноября 2020 года ГКНБ объявил Кадыра Досонова в розыск. По данным ведомства, Досонов причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. Ранее 28 ноября Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу.