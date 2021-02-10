Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании экс-муфтия Кыргызстана Максатбека ажы Токтомушева. Накануне ему предъявили обвинения в «финансовых нарушениях» в муфтияте.

Сообщалось, что руководство муфтията предоставляло в кредит средства свыше 100 млн сомов, которые внесли паломники за совершение хаджа.

Днём ранее сотрудники ГКНБ задержали главного бухгалтера ДУМК, которого поймали с поличным при даче взятке силовикам. По данным спецслужбы, бухгалтер предложил $100 тысяч за сокрытие фактов и прекращение расследования.

«Следствие по вышеперечисленным фактам продолжается, по результатам которого всем фигурантам уголовных дел будет дана соответствующая юридическая оценка», — сообщается в пресс-релизе спецслужбы.

Сам Токтомушев ранее сообщал о давлении и попытках сместить его с поста главы ДУМК со стороны «неких чиновников, прикрывающихся именем президента».

«Даже не намерение, они уже действовали. Мне звонили по телефону и говорили, что муфтий должен написать заявление и покинуть должность, а на его место поставить Султана Гафурова. Мне звонил мой советник, а ему передали они.[Это были] Султан Гафуров, Рахматтуло Эгембердиев [экс-муфтий], ссылаясь на советника президента Арзымата*Бурканова», — сказал Токтомушев.

*Максат Токтомушев упоминает о неком «Арзымате Бурканове», однако, скорее всего, он имеет в виду Арзыбека Бурканова. И Аскаралиев, и Токтомушев называют Бурканова «советником» или «помощником» Жапарова, но официально в числе его советников Бурканова нет, приказов об их назначении на сайт главы государства также нет. При этом известно, что Арзыбек Бурканов был свидетелем по делу Камчы Кольбаева в 2013 году, связанном с недвижимостью. В этом же деле косвенно упоминался и Садыр Жапаров. О Бурканове известно, что он был депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ак Жол» бывшего президента Курманбека Бакиева, в 2015 году он вошел в состав партии «Кыргызстан». Официально после октябрьских событий Бурканов не получил никакой должности.

10 февраля в Духовном управлении мусульман Кыргызстана сообщили, что Токтомушев подал в отставку.