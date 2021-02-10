Пресс-служба Финансовой полиции сообщила о завершении следствия по делу о коррупции в Госдирекции Министерства транспорта и дорог.

По данным финпола, по этому делу в суд передали 28 досудебных производств.

Как пояснили в ведомстве, расследованные дела были переданы по ранее выявленной коррупционной схеме, которая работа в дирекции с 2018 по 2020 годы. Схема подразумевала подмену данных о машинах пересекающих пункты пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль».

«Ущерб бюджету от коррупционных действий составил порядка 20 млн сомов, который силами Финансовой полиции практически полностью возмещен. По досудебным производствам привлечены к уголовной ответственности по статье “Коррупция” должностные лица минтранса», — сообщили в финполе.

В ведомстве пока не уточнили в какой именно суд переданы дела.

Коррупция в минтрансе

Еще в мае 2020 года финпол выявил коррупционную схему в пунктах пропуска «Сосновка» и «Кара-Куль» на автодороге Бишкек — Ош. По этому делу были задержаны три сотрудника Госдирекции автодороги Бишкек — Ош, а ущерб государству оценили в десятки миллионов сомов.

Затем в июне того же года были задержаны еще 12 сотрудников структурных подразделений Министерства транспорта по тому же делу. Тогда в ведомстве сообщили, что ущерб от коррупционной схемы может превысить 20 миллионов сомов.

После этих задержаний финпол начал проверки причастности к коррупционной схеме высших должностных лиц Минтранса и других ведомств.

Кроме этого, в январе 2021 финпол задержал статс-секретаря министерства транспорта Эрмека Мамыркалиева по подозрению в коррупции. Всего по данным ведомства, за время следствия были задержаны около 30 сотрудников причастных к коррупционной схеме.