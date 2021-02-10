В Бишкеке 10 февраля у здания столичной мэрии прошел митинг активистов против отстрела бездомных собак.

Горожане заявили, что отстрел собак это не цивилизованный способ и предложили стерилизацию уличных животных. По их словам, отстрел собак также неэффективен, «потому что несмотря на это они продолжают размножаться».

К собравшимся вышел вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев, который сообщил, что в столице объявят месячный мораторий, запрещающий отстрел собак.

«Деньги на отстрел будут направлены на стерилизацию, этих денег конечно не хватит, мы обратимся к донорам и совместно с ними будет работать», — рассказал вице-мэр.

Ырсалиев добавил, что с активистами будут встречаться каждую неделю, чтобы решить вопрос с постройкой приюта и средствами, которые нужны на стерилизацию.

«Каждую неделю будем встречаться с активистами. Мы уже выделили землю для постройку приюта, они предлагают также стерилизацию, предложения есть разные. Я думаю минимум три месяца будем обсуждать этот вопрос. Приют можем построить хоть завтра — земля уже есть», — добавил вице-мэр.