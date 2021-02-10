Депутат Дастан Бекешев высказался в своем фейсбуке по поводу проекта новой Конституции, который вынесли на общественное обсуждение 9 февраля.

Прочитал я проект Конституции. О некоторых смешных и ляповатых моментах написал в твиттере. Генеральный прокурор хорошо... Опубликовано Дастаном Бекешевым Вторник, 9 февраля 2021 г.

По его словам, в документе много несостыковок. Например, Генеральная прокуратура обретает новые полномочия, часть из которых размыта.

«Генеральный прокурор хорошо поработал на Конституционном совещании и прописал большие и размытые полномочия для прокуратуры, вплоть до права законодательной инициативы. Прокуратура становится монстром, возможно покруче, чем ГКНБ», — отмечает он.

Бекешев подчеркнул, что в проекте новой Конституции президент наделён полномочиями, однако не будет нести ответственность за неисполнение обязанностей.

«Президент осуществляет исполнительную власть, несет персональную ответственность, но при этом, в случае неудовлетворительного отчета по исполнению бюджета, ответственность возлагается на председателя кабинета министров. Хитрый президент, ни за что не отвечающий», — отмечает Бекешев.

Избирательная подотчетность и ответственность не затрагивает и религиозные организации.

«Политические партии, профсоюзы и общественные объединения обязаны будут публиковать отчет о финансовой и хозяйственной деятельности. Но это не относится к религиозным организациям», — отмечает он.

По словам Бекешева, выходит, что после принятия Конституции, президент снова сформирует кабинет министров, но они будут работать с приставкой и.о. до избрания нового состава парламента, который изберет еще один кабмин и потому «чехарда еще не закончилась».

«Я пришел к выводу, что печалиться не надо. Конституция еще будет неоднократно редактироваться 7 созывом парламента. И все изменения будут выдаваться под предлогом улучшения жизни граждан. Это только Америки принимают Конституцию на столетия, а мы если надо, будем менять хоть каждый год. Все равно ее мало кто читает», — заключил нардеп.

Конституционная реформа в Кыргызстане

Это уже второй проект Конституции, референдум по изменению которой инициировал Садыр Жапаров. Прошлую версию сразу же нарекли «Ханституцией»: после публикации документ подвергся критике со стороны юристов и общественности из-за существенного усиления президентских полномочий.

В пресс-службе парламента отметили, что граждане могут до 9 марта отправлять свои предложения и замечания по новой редакции проекта Конституции, которую отредактировало Конституционное совещание.

Инициаторы утверждают, что конституционная реформа необходима из-за существующих противоречий и пробелов в действующей Конституции. Такими пробелами они называют «неэффективность установленной системы власти и отсутствие механизмов ее ответственности».

«Указанные обстоятельства не стали правовыми инструментами для реальных продвижений в экономической и социальных сферах, что вызывает обоснованную критику власти со стороны общества и граждан Кыргызстана», — написано в справке-обосновании.

Значительно расширилась роль президента и усилились его полномочия. В проекте прописано, что президент возглавит исполнительную власть страны и будет «олицетворять единство народа и государственной власти». Функции и возможности законодательной власти тоже предлагают изменить — полномочия парламента будут урезаны.

Во многие положения о правах, свободах и обязанностях граждан внесены изменения или сокращения в формулировки, не бросающиеся в глаза на первый взгляд. При этом, текст нового проекта Основного закона страны часто апеллирует к таким понятиям как «традиции», «нравственность» и «духовность», которые являются неизмеримыми и субъективными.

Новая версия предлагает государству новый орган, Народный Курултай, который будет являться «совещательным, наблюдательным собранием», давать рекомендации по направлениям общественного развития и участвовать в отборе местных судей.

Так же предлагаемая редакция расширяет возможности для инициирования законопроектов. Теперь право законодательной инициативы, согласно проекту, будет принадлежать:

10 тысячам избирателей (народная инициатива);

президенту;

депутатам парламента;

председателю кабинета министров;

Верховному суду (по профильным вопросам);

Народному Курултаю;

генеральному прокурору (по профильным вопросам).

В статье же Конституции, касающейся СМИ, предлагается ограничивать мероприятия, доступ и распространение информации, «противоречащей моральным и нравственным ценностям». Это объясняется целью «защиты подрастающего поколения».