Проект новой Конституции вынесли на общественное обсуждение 9 февраля.

Ранее член Конституционного совещания Акылбек Жапаров заявил, что общественного обсуждения проекта новой Конституции не будет, так как оно прошло в рамках Конституционного совещания. Долгое время его не представляли даже депутатам парламента.

В справке-обосновании к законопроекту отмечено, что инициатива была выдвинута «исходя из требований народных масс».

«Народные выступления октября 2020 года привели к признанию недействительными итогов выборов в парламент и смене руководства страны, усилению по требованию народных масс борьбы с проявлениями коррупции во властных структурах и учету мнения широких слоев населения при выработке направлений развития страны», — написано в документе.

Инициаторы утверждают, что конституционная реформа необходима из-за существующих противоречий и пробелов в действующей Конституции. Такими пробелами они называют «неэффективность установленной системы власти и отсутствие механизмов ее ответственности».

«Указанные обстоятельства не стали правовыми инструментами для реальных продвижений в экономической и социальных сферах, что вызывает обоснованную критику власти со стороны общества и граждан Кыргызстана», — написано в справке-обоснования.

В справке-обосновании также указан немаловажный момент, касающийся прецедента, когда президент в страны свергается.

«С учетом уроков событий октября 2020 года предлагается установить, что в случае досрочного прекращения президентом своих полномочий по указанным в Конституции причинам его полномочия до избрания нового президента исполняет глава правительства», — говорится в документе.

Стоит отметить, забегая вперед, что президент, согласно новому варианту Конституции, возглавляет правительство, то есть является его главой.

Это уже второй проект Конституции, референдум по изменению которой инициировал Садыр Жапаров. Прошлую версию сразу же нарекли «Ханституцией»: после публикации документ подвергся критике со стороны юристов и общественности из-за существенного усиления президентских полномочий.

В пресс-службе парламента отметили, что граждане могут отправлять свои предложения и замечания по новой редакции проекта Конституции до 9 марта. Рассказываем, что содержится в этой версии, чтобы вы могли решить, на что вам стоит пожаловаться.

Главные изменения

Предлагается ввести новый орган — Народный Курултай, который будет являться «совещательным, наблюдательным собранием», и будет давать рекомендации по направлениям общественного развития.

Значительно расширилась роль президента и усилились его полномочия. В проекте прописано, что президент возглавит исполнительную власть страны и будет «олицетворять единство народа и государственной власти».

Функции и возможности законодательной власти тоже предлагают изменить — полномочия парламента будут урезаны.

Новый проект расширил возможности для инициирования законопроектов. Теперь право законодательной инициативы, согласно проекту, будет принадлежать:

10 тысячам избирателей (народная инициатива);

президенту;

депутатам парламента;

председателю кабинета министров;

Верховному суду (по профильным вопросам);

Народному Курултаю;

генеральному прокурору (по профильным вопросам).

Во многие положения о правах, свободах и обязанностях граждан внесены изменения или сокращения в формулировки, не бросающиеся в глаза на первый взгляд. При этом, текст нового проекта Основного закона страны часто апеллирует к таким понятиям как «традиции», «нравственность» и «духовность».

В статье Конституции, касающейся СМИ, предлагается ограничивать мероприятия, доступ и распространение информации, «противоречащей моральным и нравственным ценностям». Это объясняется целью «защиты подрастающего поколения».

Преамбула

Изменения Конституции начались с преамбулы перед первым разделом. Теперь народ Кыргызстана принимает Конституцию, исходя не только из «заветов предков», но и «традиций и заветов Манаса Великодушного».

При этом убрана строчка о том, что граждане привержены цели «построения свободного и независимого демократического государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы».

Добавлены пункты об «ответственности за свое Отечество перед нынешними и будущими поколениями» и «основах подлинного народовластия».

Конституционный строй

Основы Конституционного строя теперь разделены на политические, социально-экономические и духовно-культурные.

В новом проекте отмечается, что от имени народа Кыргызстана вправе выступать президент и Жогорку Кенеш.

Также народ получает суверенное право на самостоятельное определение основ конституционного строя, а влияние на свободу выбора людей с использованием запрещенных законом финансовых, административных и иных ресурсов запрещается.

При этом, из статьи о госбюджете убран пункт о том, что порядок формирования, принятия, исполнения республиканского и местных бюджетов, а также аудит их исполнения определяются законом. «Республиканский бюджет принимается законом, местные бюджеты — решением соответствующих представительных органов», — этого положения в новой редакции тоже нет.

В принципы, на которых основывается государственная власть, добавлен пункт о запрете «государственным и муниципальным должностным лицам осуществлять действия (бездействия), создающие условия для коррупции».

Убран пункт о том, что в стране признается политическое многообразие и многопартийность. Кроме того, теперь политические партии, профессиональные союзы и другие общественные объединения «обеспечивают прозрачность своей финансовой и хозяйственной деятельности».

Теперь изъятие имущества по решению суда осуществляется не только для общественных, но и для государственных нужд. Однако, «предоставление справедливого и предварительного обеспечения возмещения стоимости убытков» все же остается.

Отдельным пунктом прописано, что земля не может находиться в частной собственности иностранных граждан и юридических лиц с иностранным участием.

Цензура СМИ и духовность детей

СМИ гарантируется право на получение информации от госорганов, их распространение, а также право на свободу выражения мнений. При этом отмечается, что информационная безопасность в стране охраняется государством. Термин «информационная безопасность» не поясняется.

В эту же статью 10 новой редакции Конституции добавлены еще два совершенно новых пункта.

«В целях защиты подрастающего поколения мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики, могут ограничиваться законом. Перечень мероприятий, подлежащих ограничению и перечень ограничиваемой в доступе и распространении информации, устанавливается законом», — гласят они.

Новым проектом Конституции дети признаются важнейшей ценностью страны, и государство, «создавая условия, способствующие полноценному духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитывает в них патриотизм и гражданственность».

Права и обязанности

В новом проекте Конституции в разделе о правах и свободах, как и в действующем основном законе страны сохранен пункт: «Не подлежат никаким ограничениям установленные Конституцией гарантии запрета».

Однако далее должно последовать перечисление, какие это конкретно гарантии запрета. В действующей редакции эта статья выглядит так:

В новой же редакции ни один из этих пунктов далее не указан. При этом, все эти гарантии запрета сохранены в тексте Конституции, но переформулированы и распределены по другим статьям, кроме одной — «принуждение к определению и указанию своей этнической принадлежности».

Согласно новому проекту, теперь лица, допустившие дискриминацию, несут ответственность в соответствии с законом. Кроме того, каждый имеет право защищать жизнь и здоровье от противоправных посягательств, в пределах необходимой обороны.

Забота о детях, их воспитание в равной мере являются правом и обязанностью как отца, так и матери. Трудоспособные, совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях — «уважение и забота об отце, матери — священный долг детей», а «почитание старших и уважение к младшим поколениям — священная традиция народа».

Согласно новому проекту, право граждан на беспрепятственное возвращение в Кыргызстан «не подлежит никаким ограничениям». При этом, ограничение права выезда «допускается только на основании закона».

Государство гарантирует молодежи право на «духовно-культурное, нравственное и физическое развитие», и будет обеспечивать проведение молодежной политики. Она будет направлена создание условий для образования, занятости, участия молодежи во всех сферах деятельности, а также на поддержку молодых семей.

Кроме того, согласно новой редакции, теперь государство создает условия для повышения правовой культуры и правосознания граждан.

Право получить гражданство Кыргызстана теперь имеют не только кыргызы, проживающие за пределами Кыргызской Республики, но и иностранные граждане или лица без гражданства, ранее состоявшие в гражданстве Кыргызстана.

Кроме того, этим правом обладает каждый, «доказавший свою принадлежность к народу Кыргызстана». Не совсем понятно, что это значит, так как выше в этой же версии проекта Конституции отмечалось, что народ Кыргызстана составляют граждане всех этносов.

Отдельно прописано то, что каждый должен соблюдать правила и нормы общественного поведения, уважительно относиться к интересам общества.

Добавлен пункт о том, что в случае выявления заведомо незаконного и необоснованного задержания и заключения под стражу, должностные лица несут уголовную ответственность.

Положение о том, что каждому задержанному лицу должно быть безотлагательно сообщено о мотивах задержания и разъяснены его права, сохранено, но из него убрали дополнение — «включая право на медицинский осмотр и помощь врача».

Убран пункт о том, что закон может устанавливать право на освобождение от уголовной ответственности за давностью совершения преступления, кроме преступлений геноцида и экоцида.

Памятники историко-культурного наследия, архитектурные, археологические объекты и находки являются государственной собственностью, особо охраняются законом.

Земля и природные ресурсы используются как основа жизни и деятельности народа Кыргызской Республики в целях сохранения единой экологической системы и устойчивого развития, находятся под контролем и особой охраной государства.

Теперь страна создает условия для развития экономической деятельности и защищает интересы национальной экономики. Ее направления развития отражаются в национальных программах.

Кроме того, государство гарантирует защиту инвестиций и субъектов инвестиционной деятельности в порядке, определяемом законом.

Каждый имеет право не только на здоровье, но и на медицинское страхование. Государство обязуется создать необходимые условия для медработников и обеспечивает их социальную защиту.

Президент — лицо власти, а генпрокурор, Народный Курултай и председатель кабмина — инициаторы законопроектов

Изменению подверглись разделы о полномочиях ветвей власти в республике.

Действующая версия Основного закона содержит шесть разделов, в каждом из которых расписывались права и обязанности президента, законодательной власти в лице Жогорку Кенеша, исполнительной власти в лице правительства, судебной власти, иных госорганов (прокуратура, Нацбанк, Счетная палата, ЦИК, омбудсмен), местного самоуправления, а также порядок внесения изменений в Конституцию.

Новая версия Конституции вмещает все это в три раздела — раздел «Органы государственной власти», «Местное самоуправление», «Порядок внесения исправлений и дополнений в Конституцию». Однако объем их не сократился, а содержание дополнилось любопытными пунктами. Вот самые главные изменения.

Президент под «защитой» Генпрокуратуры и Конституционного суда

В действующей Конституции указано, что президент «является главой государства» и «олицетворяет единство народа и государственной власти». Он избирается однажды и на шесть лет.

При этом его власть децентрализуется между ним, премьером и парламентом и он не может влиять на инициирование новых законов и менять ряд положений в Конституции, которые его могут внезапно перестать устраивать.

После ухода с должности по действующей Конституции президента можно привлечь к уголовной ответственности, как это было с бывшим главой республики Алмазбеком Атамбаевым, через лишение неприкосновенности и лишение статуса экс-президента.

Действующий же президент может быть отрешен от должности. Но только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения в совершении преступления, заключения спецкомиссии парламента, подтвержденной заключением генпрокуратуры о наличии в его действиях признаков преступления.

При этом обвинение должны поддержать большинство нардепов по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов.

В предлагаемой же версии Основного закона страны президент становится «главой государства, высшим должностным лицом и возглавляет исполнительную власть». Он будет курировать практически все сферы — что еще на этапе выдвижения этого проекта в Конституционное совещание вызывало опасения юристов.

По проекту Конституции, который вынесли на обсуждение, президент:

определяет структуру и состав кабинета министров, с согласия Жогорку Кенеша назначает председателя кабинета министров [промежуточная должность, которая заменит должность премьер-министра, он же глава администрации президента], его заместителей и других членов кабинета министров;

по собственной инициативе или с учетом предложения Жогорку Кенеша, Народного Курултая в рамках закона освобождает от должности членов кабинета министров и руководителей исполнительных органов власти;

назначает и освобождает от должности руководителей иных органов исполнительной власти, глав местных государственных администраций, госсекретаря, уполномоченного по правам ребенка, формирует администрацию президента, формирует и возглавляет Совет безопасности.

Еще он принимает решение о назначении референдума по собственной инициативе или по инициативе не менее 300 тысяч избирателей или по инициативе большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша (сюда же относится и референдум по Конституции), назначает обычные и досрочные выборы в парламент, может назначить выборы и досрочные выборы в местные кенеши или распустить их.

Президент может обращаться к народу, парламенту, Народному Курултаю с ежегодными посланиями о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики государства и должен будет ежегодно представлять Жогорку Кенешу «информацию о своей деятельности». Он сможет выступать на Народном Курултае и в парламенте и имеет следующие полномочия законодательной власти:

вносить законопроекты в Жогорку Кенеш;

подписывать и обнародовать законы, возвращать их с возражениями в парламент.

Также у президента фактически под контролем судебная система и вновь возвращенный из двухтысячных Конституционный суд. В судебной власти президент имеет полномочия:

представлять Жогорку Кенешу кандидатуры для избрания на должности судей Конституционного суда и Верховного суда по предложению Совета по делам правосудия;

представлять Жогорку Кенешу кандидатуры для освобождения от должности судей Конституционного суда и Верховного суда по предложению Совета судей в случаях, предусмотренных настоящей Конституцией и конституционным законом;

назначать и снимать судей местных судов по предложению Совета по делам правосудия;

назначать председателей Конституционного суда и Верховного суда и их заместителей на пятилетний срок и увольнять их.

В иных госорганах президент тоже получает приоритет при назначении тех, кто будет ими руководить. Он сможет, как и в нынешней версии Конституции, назначать генпрокурора (с согласия парламента) и снимать его (с согласия не менее половины нардепов), а также, по предложению генпрокурора, утверждать и снимать его заместителей.

Без изменения остаются и возможности президента по выдвижению в парламент главы Нацбанка, управлению зампредами Нацбанка и членами его правления, назначению председателя Счетной палаты и внесению в парламент кандидатов трети членов Счетной палаты.

Но теперь президент имеет право представить в парламент кандидатов на половину состава ЦИК. Действующая Конституция прописывает, что он может назначать только треть членов комиссии.

Еще он без согласования с кем-либо назначает глав дипломатических представительств Кыргызстана за рубежом и постоянных представителей в международных организациях и отзывает их; принимает верительные и отзывные грамоты глав дипломатических представительств иностранных государств. Кроме того, он осуществляет и «иные полномочия, предусмотренные настоящей Конституцией и законами Кыргызской Республики».

При этих полномочиях президента становится сложнее привлечь к уголовной ответственности. Это можно сделать после отрешения его от должности. Снять его с должности можно на основании нарушения Конституции и законов или за незаконное вмешательство в полномочия Жогорку Кенеша, деятельность органов судебной власти.

Но теперь окончательное решение зависит не от парламента и генпрокурора, а еще и от Конституционного суда.

«Решение Жогорку Кенеша о выдвижении обвинения против президента для отрешения его от должности должно быть принято двумя третями голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша по инициативе не менее половины от общего числа депутатов при наличии заключения специальной комиссии, образованной Жогорку Кенешем, которое направляется в Генеральную прокуратуру и Конституционный суд», — говорится в новом проекте.

Только если обвинение парламентариев подтвердит заключение генпрокурора о том, что в действиях президента есть признаки преступления, его направят в Конституционный суд. И только если в Конституционном суде решат, что порядок выдвижения обвинения соблюли, начнется процедура отрешения. В остальном она от версии Конституции 2016 года не отличается.

Кроме того, у всех бывших президентов, которые не были отрешены от должности, будет звание экс-президента.

Депутатов станет меньше и их будет сложнее привлечь за особо тяжкие преступления

Жогорку Кенеш в новой редакции остался «высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть и контрольные функции в пределах своих полномочий». Число депутатов сокращается, их вместо 120 будет 90. Понятие фракций остается, понятие «парламентской оппозиции» полностью исчезло из предлагаемой новой редакции.

Депутатов по новой версии Конституции также будут избирать на пять лет. Но непонятно, по какой системе это будет делаться: указано, что «порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша определяется конституционным законом», им же регулируется и отзыв депутата.

Прийти в парламент можно будет только тем, кому уже исполнится на день выборов 25 лет — в прежней редакции этот порог был в 21 год. Нардепам можно будет заниматься только «научной, педагогической и иной творческой деятельностью» .

В новой редакции будут нещадно бороться с прогульщиками: мандат можно потерять по причине «отсутствия на заседаниях Жогорку Кенеша без уважительных причин 10 рабочих дней в течение одной сессии». Раньше этот срок составлял 30 дней.

Зато депутатов стал сильнее защищать закон. Как раньше, они не могут «подвергаться преследованиям за высказываемые им в связи с депутатской деятельностью суждения или за результаты голосования в Жогорку Кенеше». Но по новой версии Конституции привлечение нардепа к уголовной ответственности «допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша».

Исключение будет только для «случаев, когда он [депутат] был застигнут на месте совершения преступления». Положение действующей Конституции о том, что депутата могут привлечь к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления без согласия его коллег, из новой редакции почему-то решили исключить.

То, чем будет заниматься парламент, тоже претерпело изменения. Жогорку Кенеш по новой версии Основного закона:

вносит изменения и дополнения в настоящую Конституцию в порядке, установленном Конституцией;

принимает законы и дает официальное толкование законов [что такое официальное толкование, в проекте почему-то не уточняется];

ратифицирует и денонсирует международные договоры в порядке, определяемом законом;

рассматривает вопросы об изменении государственных границ республики;

дает согласие на назначение председателя кабинета министров, его заместителей и членов кабмина;

утверждает республиканский бюджет и заслушивает ежегодный отчет кабмина о его исполнении;

рассматривает вопросы административно-территориального устройства республики [в действующей редакции парламент их решал, теперь может только рассматривать];

издает акты об амнистии;

назначает выборы президента;

вносит президенту предложения о проведении референдума в порядке, предусмотренном настоящей Конституцией.

Парламент по предлагаемой версии Конституции на основании конституционных законов, [которых еще не существует, и что в них будет, неизвестно], будет утверждать состав Совета по делам правосудия. Этот орган будет по представлению президента предлагать депутатам кандидатов на должности судей Верховного и Конституционного судов. Они будут за них голосовать либо освобождать их от должности «в случаях, предусмотренных Конституцией и конституционным законом».

Депутаты будут одобрять и кандидатуры глав Верховного и Конституционного судов, которые им предложит президент. Чтобы кандидат сел в кресло на пять лет, понадобятся голоса не менее половины от общего числа нардепов.

По представлению президента на основании предложения Совета судей «в случаях, предусмотренных конституционным законом», они также должны будут снимать глав этих органов с должностей.

Еще ряд предлагаемых новшеств в том, что парламент может избирать только половину от числа членов ЦИК: вторая половина выбирается исключительно по представлению президента. Зато теперь Жогорку Кенеш избирает две трети членов Счетной палаты по собственной инициативе и только одну по инициативе президента. Также парламент заслушивает кроме прежних докладчиков в виде омбудсмена, генпрокурора и других, как в действующей версии, еще и доклад председателя ЦИК.

Кроме того, у парламента появляются некие «иные полномочия», «предусмотренные Конституцией и законами КР». Набор полномочий и механика избрания торага остаются прежними, добавляется пункт про то, что он «обеспечивает взаимодействие Жогорку Кенеша с президентом, Народным Курултаем, государственными органами исполнительной власти, органами судебной власти и местного самоуправления».

Народный Курултай – это новшество этой версии Конституции, обозначаемое как «общественно-представительное собрание». Он будет «совещательным, наблюдательным собранием», и будет давать рекомендации по направлениям общественного развития. Работать он будет по Конституции и конституционным законам.

Еще Народный Курултай будет предлагать свои законопроекты. Таким образом, число тех, у кого будет право предлагать законопроекты, вырастает. Раньше это могли сделать только 10 тысяч человек (народная инициатива), правительство или нардепы. Теперь его предлагают дать дополнительно:

президенту;

председателю кабмина;

Народному Курултаю;

Верховному суду и генеральному прокурору (по вопросам их ведения).

Все, что предлагают президент и кабмин, надо будет рассматривать во внеочередном порядке. Голосование также остается за большинством в трех чтениях, с поправкой, «если иное не предусмотрено в Конституции».

Но в действующей редакции решения парламента «принимаются на заседаниях путем голосования депутатов и оформляются постановлениями». В предлагаемой сказано только, что они «принимаются на заседаниях путем персонального голосования депутатов»: неясно, запрещают ли голосование по доверенностям.

Есть и еще один нюанс, связанный с законами о госгранице. В предлагаемой версии говорится, что «конституционные законы, законы об изменении государственной границы принимаются Жогорку Кенешем не менее чем в трех чтениях большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша». Запрета на принятие конституционного закона либо закона об изменении государственной границы во время чрезвычайного и военного положения в новой редакции не существует.

Создание Конституционного суда и сборного Совета по делам правосудия

Судебная система по предлагаемой версии состоит из Конституционного суда [вместо Конституционной палаты Верховного суда в действующей редакции], Верховного суда и местных судов.

Попасть в число судей будет сложнее: для этого нужен будет более высокий возраст и больший юридический стаж. Действующий отбор Совета по отбору судей и одобрение президента по новой редакции заменит отбор парламентом и президентом.

Влиять на него будет и Совет по делам правосудия. На две трети он будет состоять из судей, на треть из представителей Народного Курултая, юридической общественности, президента и парламента. Сколько всего в него будет входить людей, не уточняется, неизвестны и источники финансирования — это решит соответствующий конституционный закон.

Совет по делам правосудия, который сформирует парламент, будет отбирать кандидатов на пост местных судей и предлагать их президенту. Еще один новый орган в сравнении с действующей версией Конституции — это Конституционный суд, решения которого не подлежат обжалованию. В его ведении:

официальное толкование Конституции;

разрешение вопросов о соответствии Конституции законов и иных нормативных правовых актов республики. Если Конституционный суд решит, что какой-то закон не соответствует ей, закон и связанные с ним нормативные акты отменятся, кроме судебных решений, принятых на почве отменяемого закона;

выдача заключения о конституционности не вступивших в силу международных договоров, которые подписывала республика;

разрешение споров о компетенции между ветвями государственной власти;

выдача заключения к проекту закона об изменениях и дополнениях в настоящую Конституцию;

выдача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против президента.

Новые и расплывчатые функции прокуратуры

В предлагаемой версии Конституции прокуратурой «осуществляется надзор за точным и единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых актов». Также генпрокурор по этой версии основного закона может предлагать свои законопроекты по линии деятельности органа.

Еще по новой версии органы прокуратуры «осуществляют уголовное преследование, участвуют в судебном разбирательстве, осуществляют надзор за исполнением судебных решений и иные полномочия, предусмотренные конституционным законом».

Что попадает в «иные полномочия», непонятно. Но очевидно, что из этой редакции выпал целый ряд немаловажных пунктов. Потерялись в новой редакции Конституции:

надзор за точным и единообразным исполнением законов органами исполнительной власти, а также другими государственными органами, перечень которых определяется конституционным законом, органами местного самоуправления и должностными лицами указанных органов;

надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствие;

надзор […] при применении мер принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан;

представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом и поддержание государственного обвинения в суде;

возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц государственных органов, перечень которых определяется конституционным законом, с передачей дел на расследование в соответствующие органы, а также уголовное преследование лиц, имеющих статус военнослужащих.

Конституционный строй и права человека больше не незыблемы

По действующей Конституции, существует достаточно длительная и тщательная процедура того, как менять Основной закон страны. Это связано с тем, что она главный документ республики, и любое ее изменение не по букве закона чревато для общества и страны конфликтами.

Право инициировать поправки в нее почти во все разделы было у большинства депутатов парламента либо у не менее чем 300 тысяч избирателей. Они после соблюдения всех процедур выносились на референдум как закон о внесении изменений в Конституцию по инициативе не менее двух третей от общего числа депутатов. Потом закон подписывал президент.

Разделы, где прописаны основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина трогать было нельзя никому, они были незыблемы. Кроме того, запрещалось внесение изменений в настоящую Конституцию во время чрезвычайного и военного положения.

По новой редакции незыблемых разделов Конституции нет. Ее могут также менять не менее 300 тысяч избирателей, плюс это право получает президент и две трети парламента. Референдум по поправкам, изменениям и дополнениям назначает президент.

«Изменения и дополнения в положения первого [«Основы конституционного строя»], второго [«Права, свободы и обязанности человека и гражданина»] и пятого [«Органы государственной власти со специальным статусом»] разделов Конституции могут быть приняты по инициативе не менее 300 тысяч избирателей, или президента или двух третей от общего числа депутатов Жогорку Кенеша на референдуме, назначаемого президентом», — говорится в проекте.

Изменения и дополнения в положения третьего и четвертого разделов Конституции [«Органы государственной власти» и «Исполнительная власть»] принимаются Жогорку Кенешем по инициативе президента или двух третей от общего числа депутатов.

Также в новой редакции в этом разделе появилось положение о том, что заключение для внесения изменений и дополнений в Конституцию дает Конституционный суд [в действующей версии это делает Конституционная палата Верховного суда]. Но не указано, по каким критериям он это будет делать и в каких случаях может утвердить или отменить изменения или дополнения.

Наконец, есть и еще один новый пункт о том, что «изменения и дополнения в Конституцию могут предусматривать принятие Конституции в новой редакции».

Над материалом работали: Камила Баймуратова, Елена Короткова

