Президент Садыр Жапаров встретился с Шухратом Ибрагимовым, сыном скончавшегося от коронавируса миллиардера Алиджана Ибрагимова. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь главы государства Галины Байтерек.

По словам Байтерек, Жапаров провел рабочую встречу с ним как с инвестором. Там присутствовал и экс-премьер-министр Омурбек Бабанов.

«Президент в целях привлечения инвестиций будет проводить регулярные встречи. Сегодня состоялась встреча с инвестором из Казахстана Шухратом Ибрагимовым. Вместе с ним пришел и Омурбек Бабанов. Это ознакомительная встреча, где обсуждались перспективы работы», — пояснила Галина Байтерек.

Кто такой Алиджан Ибрагимов?

Алиджан Ибрагимов родился в Ферганской области Узбекской ССР в 1953 году. Но с самого рождения жил в Токмаке.

Он был одним из основателей группы компаний Eurasian Resources Group (ERG). ERG работает в сфере добычи и переработки природных ресурсов и имеет производственные проекты и в 14 странах на четырех континентах. У покойного, который был одним из основателей этой группы компаний, было 20% акций.

По данным Forbes.kz, Ибрагимов вошёл в топ-5 самых богатых казахских бизнесменов в 2020 году. По данным Forbes на 2019 год, состояние бизнесмена оценивалось в $ 2,3 млрд.

При этом за пределами евразийского пространства и он, и его партнеры фигурировали в ряде расследований и громких скандалов. Согласно расследованию «Важных историй» и OCCRP, Алиджан Ибрагимов и его партнеры Патох Шодиев и Александр Машкевич обвинялись в коррупции и незаконном отмывании денег по линии одной из их компаний, которая занималась авиаперевозками. Еще одна ветка их авиабизнеса «засветилась» в коррупционном скандале с участием французского экс-президента Николя Саркози.

Кроме того, по данным Financial Times, ФБР заинтересовалось смертью двух топ-менеджеров ERG, которые работали в Южной Африке. До их смерти на них выходили представители Службы по борьбе с финансовыми махинациями в крупных размерах при правительстве Великобритании, и менеджеры могли быть свидетелями по делу о мошенничестве, взяточничестве и коррупции в Африке.

В Кыргызстане и Казахстане официально у покойного при этом не было проблем с законом. Правда, косвенно фамилии Ибрагимова, Шодиева и Машкевича всплыли рядом с фамилией бывшего президента Атамбаева. Атамбаева обвиняли в аффилированности с компаниями ОсОО «Прогресс Компани» и ОсОО «Рассвет Компани», которые поставляли уголь на ТЭЦ столицы. Поставки у обеих компаний шли только с месторождений АО «Шубарколь комир», которое входит в ERG.