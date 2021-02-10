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В Бишкеке 10 февраля к зданию мэрии на митинг вышли около 50 человек. Они выступили против назначения Бактыбека Кудайбергенова новым и.о. мэра столицы. Вместо него собравшиеся предложили других кандидатов на пост градоначальника.

Протестующие держали в руках плакаты, на которых было написано «[название района или жилмассива] поддерживает Руслана Тагаева».

Фото: Азаттык

Возможно они имеют в виду Руслана Тагаева бывшего замдиректора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Или же митингующие поддерживают кандидата от партии «Мекенчил» на парламентских выборах 2020 года (результаты которого были отменены) Русланбека Тагаева, который шёл списке политобъединения под 9 номером.

«Дайте место молодым, говорили, что будет люстрация, а на деле приходят те же самые. Я почитал резюме Руслана Тагаева, он очень достойный парень, давайте его поддержим. Те, кто вышел на пенсии, не возвращайтесь, вы и так страну угробили», — сказали собравшиеся.

Еще несколько человек требовали в мэры члена партии «Чон казат» Асхата Осмонова, которого тогдашний и.о. мэра Балбак Тулобаев назначил своим советником.

Чуть позже новый и.о. мэра Бишкека встретился с представителями партии «Мекенчил» и заверил их, что будет сотрудничать со всеми.

Два мэра за 2 дня

Вечером 8 февраля стало известно, что и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев уходит со своей должности. Вместо него назначили Эрмека Нургазиева, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Утром 9 февраля его представили коллективу мэрии в прямом эфире. Однако, назначение Нургазиева вызвало недовольство среди горожан, так как до этого он был замешан в нескольких скандалах.

Спустя несколько часов после назначения Нургазиева на должность градоначальника в инстаграме президента Садыра Жапарова появился пост, в котором не упоминается имя Нургазиева, но говорится о «фактах хулиганства и имущественных спорах».

«[…]За отобранными кадрами, которые не работали при прежних властях и не были замешаны в коррупционных делах, оказывается есть прежние факты хулиганства и имущественных споров. Поэтому, считаю не возможным их назначение в мэры города Бишкек», — написал он днём 9 февраля.

Тогда же в СМИ появилась о том, что его уже сняли с должности и.о. мэра, которым он пробыл меньше суток. Сам Нургазиев сказал, что из правительства ему никто не звонил, а сообщения о своей отставке назвал «фейком недоброжелателей».

Однако, 10 февраля премьер-министр Улукбек Марипов отменил решение о назначении Эрмека Нургазиева на должность и.о. мэра Бишкека. И назначил новым и.о. градоначальника экс-полпреда Чуйской области Бактыбека Кудайбергенова.