Назгуль Суюнбаева, адвокат криминального авторитета Кадыра Досонова по кличке «Дженго», сообщила журналисту «Клоопа», что у нее в доме провели обыск.

Авто на котором приехали правоохранители для обыска дома Суюунбаевой. Фото: Назгуль Суюнбаева

По ее словам, обыск провели из-за поиска самого «Дженго».

«Они сказали, что у меня могут скрываться преступники в доме, но не показали никаких документов, никаких санкций на обыск. По закону в доме адвоката нельзя проводить обыск без предоставления документов от суда», — рассказала Суюнбаева.

Кроме этого, по словам Суюнбаевой, обыск провели без ее присутствия, в этот момент она была на допросе в ГКНБ. Суюнбаева рассказала, что на допросе ей предлагали устроить «маски-шоу» с участием Досонов, а затем отпустить его.

«От ГКНБ поступило следующее предложение: “Пусть Кадыр Досонов придет, мы на глазах народа устроим спектакль — “маски-шоу”. Потом он немного посидит и выйдет”. Мы не согласились, ведь он не нарушал закона. На Досонова возбудили дело под предлогом, что он присвоил землю, которая перешла государству. Мы не согласились на “маски-шоу”. Поэтому они из мести решили обыскать мой дом, хотя на руках у них не было санкции или постановления суда», — рассказала Суюнбаева.

Адвокат добавила, что будет добиваться возбуждения дела из-за незаконного обыска в ее доме.

«Теперь ясно, почему ГКНБ совершает незаконные действия. Значит путь их руководителя таков. Если они с адвокатом так обходятся, то чтр вообще говорить о том, как они относятся к обычным людям», — добавила она.

В Госкомитете национальной безопасности сообщили, что «Дженго» объявили в розыск в Ошской области для противодействия организованной преступности.

По их данным, в одном из домов во время обыска нашли личные вещи «скрывающегося от следствия Досонова [Дженго]». Также известно, что ГКНБ и МВД объявили план «Перехват», чтобы найти и задержать криминального авторитета.

«Дженго»

Настоящее имя «Дженго» — Кадырбек Досонов. По данным правоохранителей, он был лидером одного из ОПГ. Милиция задержала его в 2015 году по подозрению в убийстве полковника Толкунбека Шоноева, которое произошло еще в 2013 году.

Позже, в 2017 году Карасуйский районный суд оправдал Досонова и решил, что подсудимого должны немедленно отпустить, в случае если сторона обвинения не подаст жалобу в суд высшей инстанции.

В следующий раз Досонова задержали уже октябре 2019 года. Тогда его водитель не подчинился милиции, а в машине нашли пистолет. Милиция составила на водителя Досонова административный протокол, а самого «Дженго» отпустили после профилактической беседы.

Затем 30 ноября 2020 года Госкомитет объявил «Дженго» в розыск. По их данным, он был причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. А за два дня до этого — 28 ноября — Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу.