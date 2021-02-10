Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что с 15 марта в столице вознобловляется реконструкция дорог в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети», проводимого за счет китайского гранта.

В мэрии отметили, что официально работы начались осенью 2020 года. Сотрудники муниципалитета подготавливали территории к началу ремонта. По плану в 2021 году будут отремонтированы 43 улицы, в 2022-м — 17.

«Приоритет — улицы, где малое количество сноса каких-либо объектов. 17 улиц нужно подготовить, нужно согласие хозяина объекта. Если мы не придем к какому-то соглашению, то все будет осуществляться в судебном порядке. Если будет выкуп, то будет проведена оценка, с учетом интересов частной собственности. Если хозяин не согласится на выкуп, то будем рассматривать возможность изменения проекта», — прокомментировал замглавы Управления капстроительства мэрии Улан Уезбаев.

Также в мэрии напомнили, что вторая фаза проекта рассчитана на два года. За это время планируется построить 5 мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

К слову, на вторую фазу ремонта улиц в Бишкеке Китай выделил грант в размере 42 миллионов долларов.

Строительством и ремонтом дорог по этому проекту занимается китайская корпорация China Road and Bridge Corporation, которую мэрия выбрала на основе проведенного тендерного конкурса.

Эта же корпорация в 2018 году построила и отремонтировала 48 столичных улиц по первой фазе этого же проекта, при этом на реконструированных улицах до сих пор устраняются дефекты.

Первая фаза проекта и два года «устранения дефектов»

Во время первой фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек» за счёт китайского гранта в 2018 году построили и отремонтировали 48 улиц общей протяженностью более 93 километров.

При этом власти пожертвовали множеством деревьев, объясняя это расширением улиц для борьбы с пробками. Однако чаще всего расширенная часть улиц используется под парковку, а пробки в городе так остаются.

Тогдашний мэр Бишкека Албек Ибраимов заявлял, что дороги построенные на китайский грант должны будут прослужить 10-15 лет без капитального ремонта, но уже спустя год после постройки их пришлось ремонтировать и устранять дефекты.

Устранялись дефекты и в 2020 году. Мэрия Бишкека 27 июля сообщила, что вновь начала работу по устранению дефектов на улицах, построенных за счет китайского гранта в 2018 году. Планируется отремонтировать все 48 улиц.

«Выявленных дефектов улиц не так много – это некачественные бордюры и ирригационные лотки, их меняют на новые. На некоторых тротуарах наблюдается просадка брусчатки», — заявили тогда в мэрии.

Гарантийный срок на улицы от подрядчика истекает уже этой осенью. В 2019 году, когда были выявлены первые дефекты, мэрия заявляла, что, согласно подписанному договору, все они будут исправляться за счёт подрядчика.

Бывший замминистра транспорта Улан Уезбаев в 2019 заявил, что многие дороги Бишкека, построенные на китайский грант, «некачественные». Он объяснил это тем, что мэрия не следит за ходом строительства и качеством работ, и лишь проверяет конечный результат.

В мэрии тогда подтвердили, что после постройки дорог действительно не было масштабной проверки. Их состояние и качество проверили лишь весной 2019 года, однако проверяющая комиссия так и не узнала, кто и когда принимал дороги, построенные за счет китайского гранта.