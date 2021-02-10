Садыр Жапаров 9 февраля подписал указ «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению», который содержит постановления и рекомендации для правительства и Верховного суда.
Никаких бумаг
Жапаров рекомендовал кабмину до 1 марта 2021 года упразднить процедуру запрашивания госорганами и МСУ документов в бумажном виде.
Согласно указу президента их должны заменить на электронные и обмениваться ими через систему межведомственного электронного взаимодействия «Тундук», а также обеспечить полноценную автоматизацию справки о судимости.
Также по указу президента, правительство с участием Нацбанка до 1 мая 2021 года должны «предпринять практические шаги для внедрения национальных систем моментальных платежей и денежных переводов».
А Верховному суду Жапаров порекомендовал «размещать информацию относительно исполнительного производства в отношении граждан и юридических лиц на госпортале электронных услуг».
Электронные документы
Садыр Жапаров порекомендовал до 1 мая 2021 года решить вопрос внедрения цифровых документов в виде электронной ID-карты, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспорта, для того чтобы упростить отношения граждан с государством.
Кроме этого, по указу Жапарова с 1 мая ID-карты будут бесплатно выдаваться не только тем, кому исполнилось 16, но и пенсионерам, инвалидам всех категорий, нуждающимся гражданам и участникам Великой Отечественной войны и Баткенских событий.
Также правительству поручено до конца 2021 года открыть центр, удостоверяющий электронные подписи.