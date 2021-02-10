МИД Таджикистана сделал заявление в адрес кыргызских политиков с просьбой «с большей осторожностью» делать заявления о таджикско-кыргызской границе, чтобы не распространять непроверенные сведения.

Речь идет о Торткульском водохранилище в приграничье двух стран — недавно назначенный премьер-министр Улукбек Марипов заявил,что его истоки якобы перешли Таджикистану.

Что сказал Улукбек Марипов?

4 февраля недавно назначенный премьер-министр рассказал в парламенте, что часть канала, через который пополняется республиканское Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

Однако позже в правительстве объяснили, что в своем выступлении Марипов «озвучил именно проблему распределения водных ресурсов по соглашению, подписанному 16 мая 1991 года»

«Стоит особо отметить, что Торткульское водохранилище и каналы, ведущие к нему, принадлежат Кыргызской Республике. Сохранение территориальной целостности республики и неприкосновенность государственных границ являются незыблемым и основополагающим принципом нашего государства», — заявили в пресс-службе правительства.

Сам Марипов 7 февраля записал видеообращение по поводу Торткульского водохранилища. И предположил, что это некие силы распространяют недостоверную информацию, а на самом деле он имел в виду канал Кайырма, который находится в 500-600 метрах от головного водозабора.

По словам Марипова, канал Кайырма опять же принадлежит соседнему государству — Таджикистану и он намерен «решить этот вопрос» в пользу Кыргызстана.

После этих высказываний жители Баткена приехали в Бишкек на акцию протеста. У Дома правительства люди потребовали, чтобы премьер-министр Улукбек Марипов объяснился и извинился за свои слова о том, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану. Они опасались, что что подобные неосторожные заявления могут повлечь за собой межнациональные конфликты.

Что говорят в МИД Таджикистана?

Таджикская сторона обратила внимание на «высказывания отдельных политических деятелей Кыргызской Республики о якобы имевшей место передаче истока Торткульского водохранилища Республике Таджикистан».

МИД республики напоминает, что Кыргызстан и Таджикистан еще не завершили делимитацию и демаркацию границ.

«Участок территории, по которой проходит исток, упомянутый депутатом Жогорку Кенеш [Тазабеком Икрамовым, который потребовал обсудить вопрос с передачей водохранилища на закрытом заседании парламента], до завершения процесса делимитации таджикско–кыргызской государственной границы, в соответствии с нормами международного права, считается неделимитированым. На данный момент никакой речи о передаче одной стороной какого-либо спорного участка другой стороне быть не может», — отмечают дипломаты.

В связи с чем МИД «убедительно призывает» политических деятелей Кыргызстана подходить к заявлениям и высказываниям о таджикско-кыргызской границе «с большой осторожностью».

Потому что «распространение непроверенных сведений может способствовать дестабилизации ситуации на приграничных территориях двух братских государств».

Что за Торткульское водохранилище?

Водохранилище Торткуль было построено в 1972 году на территории Баткенской области на реке Исфара. Оно обеспечивает поливной водой более 11 тысяч гектаров пашни в Баткенском районе и город Баткен.

Объем водохранилища составляет 90 млн кубометров воды, из которых около 60 млн кубометров используется в поливной сезон.