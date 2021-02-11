Бывший депутат и лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов назначен директором Агентства по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана.

Соответствующее распоряжение 11 февраля подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Агентство по продвижению и защите инвестиций было создано в 2017 году для реализации госполитики в области экспорта и инвестиций, а также содействия отечественным экспортерам в продвижении товаров на внешние рынки.

Агентство было создано при правительстве, но не смогло принять необходимых действенных мер по улучшению инвестиционной привлекательности республики. По инициативе депутатов, было решено создать аналогичное ведомство, но при президенте.

В функции нового агентства входят:

решение вопросов о привлечении инвестиций в страну;

поддержка инвесторов в сфере преодоления административных препон;

совершенствование таможенного, налогового и административного законодательства;

разработка инструментов повышения привлекательности бизнес-проектов КР для инвестирования средств в страну.

В декабре 2019 года лидер фракции «Ата Мекен» в парламенте Алмамбет Шыкмаматов объявил о сдаче депутатского мандата и выходе из состава оппозиционной партии «Ата Мекен».

В парламентских выборах 2020 года Шыкмаматов возглавил список кандидатов от партии «Бир Бол».

После октябрьских событий и смены власти, Шыкмаматов 6 октября стал самопровозглашенным и.о. генпрокурора. Однако 22 октября на эту должность утвердили депутата Курманкула Зулушева.

Позже, во время проведения досрочных президентских выборов, он руководил работой предвыборного штаба Садыра Жапарова в Нарынской области.