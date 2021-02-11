Антикоррупционная служба ГКНБ 9 февраля задержала бывшего начальника муниципального предприятия по благоустройству и озеленению мэрии Джалал-Абада Толона Бакирова. Он брат депутата парламента Мирлана Бакирова, возглавлявшего партию «Мекеним Кыргызстан» на парламентских выборах в октябре 2020 года.

По данным пресс-службы ГКНБ, Толона Бакирова задержали по фактам злоупотребления должностным положением и присвоения бюджетных средств.

«В марте 2020 года был проведен конкурс на закупку большого количества саженцев туи колоновидной по 2 600 сомов за одну штуку. Тендерная комиссия муниципального предприятия по озеленению мэрии Джалал-Абада признала победителем частную организацию, которая предложила наименьшую цену. Однако по предварительному сговору с закупающей стороной поставщиком вместо указанного сорта саженцев был поставлен другой вид стоимостью 742 сома за одну штуку», — сообщили в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что бюджету государства был нанесен ущерб в размере более 612 тысяч сомов. Также сообщается, что Толон Бакиров в ходе следствия полностью признал вину и возместил ущерб государству.

Сейчас Бакиров работает директором филиала ГП «Кыргызтеплокомэнерго» города Кочкор-Аты.

10 февраля его водворили в ИВС УВД области, позже Джалал-Абадским городским судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Позже депутат от партии «Онугуу-Прогресс» Мирлан Бакиров подтвердил, что задержанный – его родственник, но пояснил, что тот не является его родным братом.

«Он работал в муниципальных службах: “Тазалык”, “Водоканал”, “Зеленхоз”. По моей информации, дело касается его работы в Зеленхозе по насаждениям. Он самостоятельный взрослый человек. По итогам следствия будет ясно. Я даже не интересовался, как что идет. Я всегда стараюсь доводить до людей, что нужно работать честно и прозрачно», – сказал он.

Кто такой Мирлан Бакиров?

Мирлан Бакиров пришел в парламент в 2015 году под флагом партии «Онугуу-Прогресс».

На выборах в парламент 2020 года он возглавил партию «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. Тогда в обществе часто обсуждалось, что Бакиров только прикрытие, а на самом деле партией управляют другие люди.

На множестве снимков Бакиров появляется с Исламбеком Матримовым, который возглавлял одно из управлений в финполиции. «Азаттык» называет Бакирова «близким другом» Исламбека Матраимова.

«Мекеним Кыргызстан», как и партия власти «Биримдик», выиграла выборы в парламент. Во время предвыборной агитации партию неоднократно обвиняли в подкупе избирателей и других нарушениях. Эти нарушения на парламентских выборов стали поводом для народных волнений, которые привели к отмене результатов выборов в парламент и политическому кризису.

Райымбек Матраимов — фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP о выводе из Кыргызстана $700 млн.