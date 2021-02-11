Генеральный прокурор Курманкул Зулушев в своем фейсбуке заявил о том, что в отношении экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева ведется следствие по шести уголовным делам. Дела он не назвал, добавив только, что по одному из них проходил допрос Индиры Жолдубаевой, которая ранее была генпрокурором.

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин үстүнөн беш кылмыш иши... Опубликовано Зулушев Курманкул Токторалыевич Вторник, 9 февраля 2021 г.

«Всем этим делам даст оценку следствие. В его делах и его аресте нет политического преследования и ареста», — заверил он.

Что говорит защита Сегизбаева?

Сторона защиты экс-главы ГКНБ считает, что следствие ведется с нарушениями. Кроме того, по словам его адвоката, Кантемира Турдалиева, уведомление о подозрении в совершении преступления вручено Сегизбаеву только одно, а не шесть.

«На сегодняшний день Сегизбаеву предъявлено только одно уведомление о подозрении в совершении преступления, по «Белизгейт», по злоупотреблению служебным положением», — заявил он на пресс-конференции в четверг, 11 февраля.

Что касается «Белизгейта», то документы Сегизбаеву передал бывший президент Алмазбек Атамбаев, и сам его подзащитный «хотел разобраться». Но, по словам адвоката, «как глава ГКНБ и генерал он не мог не выполнить приказ непосредственного начальника и верховного главнокомандующего», и потому «ничего не сделал вопреки интересам службы».

Обвинение же в адрес Сегизбаева о том, что он умышленно дискредитировал достоинство нардепов Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой, он считает несостоятельным, так как уже есть решение Первомайского райсуда по иску от них в адрес Сегизбаева о защите чести и достоинства.

«Первомайский райсуд принял решение по их заявлению — отказать. Это решение суда, которое вступило в законную силу, и его никто не обжаловал. Вступившее в силу решение суда подлежит к исполнению физическими и юридическими лицами и госорганами — это прописано в Конституции», — считает он.

Турдалиев вновь напомнил на пресс-конференции, что заключение под стражу применяется, если нет возможности применения более иной мягкой меры пресечения. И что он недоумевает, почему нельзя было применить иную меру пресечения — подписку о невыезде или домашний арест.

Так же он заявил о давлении со стороны следствия. По его словам, необходимые для адвокации документы были выданы с задержкой, некоторые с задержкой на два дня, что противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.

«Когда я пришел, следователи должны были выдать мне протоколы допросов — это предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом [когда адвокат вступает в дело]. Они его целый день допрашивали. 25-го [января] утром они его забрали, где-то к 17.00 я приехал, потому что он сказал «как свидетель лучше я сам пойду» и его допрашивали как свидетеля», — отметил Турдалиев.

Он добавил, что в итоге получил и постановление о задержании, и протоколы, которые положено предоставлять адвокатам незамедлительно, только через два дня.

«Я готовился к процессу об изменении меры пресечения по материалам из интернета», — возмутился он.

Арест Сегизбаева

Бывшего главу Госкомитета Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

В обращении сообщается о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

Первомайский суд Бишкека 27 января вынес меру пресечения экс-главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву. По решению суда Сегизбаев пробудет в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 25 марта, на время досудебного производства.

По данным генпрокуратуры, Сегизбаева подозревают в незаконных действиях – в том, что он, «умышленно дискредитируя перед населением страны», обвинял в преступлениях депутатов парламента Алмамбета Шыкмаматова, Омурбека Текебаева и экс-генпрокурора Аиду Салянову.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в ходе расследования ГКНБ и Военная прокуратура получили доказательства того, что Сегизбаев совершил эти преступления.

Сам Абдиль Сегизбаев ранее заявлял, что ему «было отчасти известно после участия в президентских выборах», что на него может быть заведено уголовное дело. Он говорил, что не боится ареста и не собирается скрывать свою гражданскую позицию под его угрозой.

Заявление Сегизбаева о том, что он предполагал такие действия властей после его участия в выборах, связано с его противостоянием с победившим в президентской гонке на досрочных выборах Садыром Жапаровым.

Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

5 января 2021 года представительница Сегизбаева Айжан Мусаева направила заявление в Налоговую службу с просьбой предоставить данные по уплате налогов от Жапарова.

Причиной этому стали 15 млн сомов, поступивших в избирательный фонд кандидата из его «собственных средств». Однако пока информации о том, что уплата была произведена, не было обнародовано.

Дело о «Белизгейт»

Осенью 2016 года Алмазбек Атамбаев будучи президентом Кыргызстана инициировал поправки в Конституцию страны. Однако это решение раскритиковали ряд депутатов фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

После их критики в адрес Атамбаева, Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов владели акциями сотового оператора «Мегаком».

В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз.

В ответ депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.