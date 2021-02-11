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Криминальный авторитет Кадыр Досонов по кличке «Дженго» добровольно сдался сотрудникам ГКНБ. Об этом журналисту «Клоопа» сообщила его адвокат Назгуль Суюнбаева.

Она также добавила, что после задержания Досонова отправили из Оша в Бишкек.

В интервью Kaktus.Media Суюнбаева сообщила, что ее подзащитный явился в управление ГКНБ города Ош из-за давления, которое оказывали на его родственников.

Суюнбаева рассказала, что бывшая супруга Досонова при строительстве дома вышла за пределы участка, и по этой причине криминального авторитета объявили в розыск.

«Следствие ГКНБ считает, что участок был выдан айыл окмоту, а Досонов якобы угрожал представителям власти», — пояснила адвокат.

ГКНБ объявил план «Перехват» по городу Ош, чтобы задержать Досонова. В Госкомитете сообщили, что криминального авторитета разыскивают в рамках борьбы с ОПГ. Во время обысков сотрудники ГКНБ нашли дом, в котором были личные вещи «Дженго».

Кроме этого, известно, что сотрудники ГКНБ провели обыск и в доме Суюнбаевой. Она рассказала, что правоохранители пришли к ней, чтобы найти ее подзащитного.

По словам Суюнбаевой, обыск в ее доме прошел без нее, пока она сама была на допросе в ГКНБ. Суюнбаева добавила, что на допросе ей предлагали устроить «маски-шоу» с участием Досонов, а затем отпустить его.

«От ГКНБ поступило следующее предложение: “Пусть Кадыр Досонов придет, мы на глазах народа устроим спектакль — “маски-шоу”. Потом он немного посидит и выйдет”. Мы не согласились, ведь он не нарушал закона. На Досонова возбудили дело под предлогом, что он присвоил землю, которая перешла государству. Мы не согласились на “маски-шоу”. Поэтому они из мести решили обыскать мой дом, хотя на руках у них не было санкции или постановления суда», — рассказала Суюнбаева.

Адвокат добавила, что будет добиваться возбуждения дела из-за незаконного обыска в ее доме.

Кто такой Досонов

Кадырбек Досонов является лидером одной из организованных преступных группировок. Досонов известен также по кличке «Дженго».

Милиция задерживала «Дженго» несколько раз, однако суд оправдывал Досонова и отпускал. Последний раз криминального авторитета объявили в розыск 30 ноября 2020 года.

Тогда в ГКНБ сообщили, что Досонов причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. Ранее 28 ноября Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу.

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