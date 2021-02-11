Специалист по шариату, профессор, доктор политических наук, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов в своем фейсбуке прокомментировал скандал в муфтияте. Накануне экс-муфтий Максатбек ажы Токтомушев ушел в отставку, а затем сотрудники ГКНБ задержали его. Токтомушева подозревают в «финансовых махинациях» с деньгами паломников, которые остались от хаджа-2020. Хадж не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Что сказал Кадыр Маликов?

По словам Маликова, о случившемся он узнал из СМИ и задержание муфтия стало для него «полной неожиданностью». Он считает, что до суда рано давать оценку произошедшему, так как существует презумпция невиновности.

«Но уже сама такая новость в СМИ о финансовых махинациях в муфтияте, о размещении денег от хаджа на счета под проценты, повергает в шок! Если честно, это не просто рядовой факт пресечения коррупции в госструктуре, или даже результат борьбы компроматов за пост муфтия, это непоправимый удар по всему авторитету традиционного духовенства, доверию к мечети и муфтияту в целом», — считает он.

Религиозный деятель полагает, что «Аллах испытывает нас друг другом, нашими же руками», поэтому «духовенству нужно меняться».

«Что-то мы делали не так, ислам (вернее его картинка) в последние годы стал больше набором сухих правил, внешней атрибутики, невежества, показной набожности, агрессивности, не стало главного — искренности, мягкости и любви, интеллектуального развития, прогресса»,— сказал он.

Заместитель муфтия полагает, что сама возможность такого скандала — «это и есть показатель нашего общества, отражение его глубокой деградации, когда нет авторитетов, нет святости», и «все это лезет наружу».

«Как теперь духовенству смотреть в глаза людям? Кому будут верить и за кем пойдут теперь верующие, особенно молодежь? Это основной вопрос… и к государству тоже», — заключил он.

Также Маликов в своем фейсбуке отметил, что для всех верующих в Кыргызстане пришли «трудные времена», возник вопрос о единстве уммы.

«Те, кто верит в Аллаха и у кого искренняя вера и есть знания, понимают, что ислам и люди это разные вещи. Те кто ищет причину, всегда найдут, чтобы отойти от религии, ссылаясь на людей. В этом тоже испытание», — отметил Маликов.

Теолог надеется, что удастся «исправить ситуацию», сложившуюся в муфтияте. Но при этом не собирается претендовать на кресло муфтия Кыргызстана.

«Хочу сказать, что в муфтият пришел по приглашению с хорошими намерениями, помочь, что-то улучшить ради довольства Аллаха. И я никогда не хотел и не хочу быть муфтием. Особенно даже по этическим соображениям в свете последних событий. У меня есть принципы, которые не перехожу», — заверил он.

Митинг в поддержку Токтомушева

Сторонники водворенного в СИЗО ГКНБ Токтомушева утром 11 февраля вышли на митинг к зданию Госкомитета нацбезопасности. Они потребовали справедливого решения по делу экс-муфтия.

«Ночное задержание можно назвать оказанием давления и неуважением. Можно было бы допрашивать его, отпустив под домашний арест. Он не тот человек, который стал бы убегать», — поделились они с Vesti.kg.

Дело Токтомушева

Экс-муфтия Кыргызстана Максатбека ажы Токтомушева задержали вечером 10 февраля. В ГКНБ ему предъявили обвинения в «финансовых нарушениях» в муфтияте.

По версии ГКНБ, руководство муфтията предоставляло в кредит средства свыше 100 млн сомов, которые внесли паломники за совершение хаджа.

Днем ранее сотрудники ГКНБ задержали главного бухгалтера ДУМК, которого поймали с поличным при даче взятке силовикам. По данным спецслужбы, бухгалтер предложил $100 тысяч за сокрытие фактов и прекращение расследования.

«Следствие по вышеперечисленным фактам продолжается, по результатам которого всем фигурантам уголовных дел будет дана соответствующая юридическая оценка», — сообщается в пресс-релизе спецслужбы.

После ареста главбуха ДУМК Токтомушев подал в отставку, причину решения в муфтияте обещали озвучить позже.

За несколько дней до этого он сообщал о давлении и попытках сместить его с поста главы ДУМК со стороны «неких чиновников, прикрывающихся именем президента».

По его словам, давление на него усилилось перед курултаем мусульман республики. Там в начале апреля должны избрать нового муфтия, а также 21 члена Совета улемов и руководство Центральной ревизионной комиссии.