Мэрия Бишкека продолжает борьбу со стихийной торговлей у крупного Ошского рынка. 10 февраля сотрудники муниципалитета и милиции вышли на очередной рейд по базару. Журналисты Kaktus.media сняли на видео, как происходила зачистка незаконных торговых прилавков. Ранее торговцы вышли на митинг к Дому правительства с требованием «дать им возможность работать».

На видеозаписи видно, как милиционеры и сотрудники мэрии забирают прилавки, а торговцы, в основном это женщины, защищают их, не давая погрузить в грузовик.

В этот же день в мэрии прошла встреча чиновников Ленинского района, к которому относится Ошский рынок, и глав хозсубъектов рынка. Они обсудили ликвидацию незаконной стихийной торговли на рынке и возможное размещение этих торговцев внутри рынка.

По итогам встречи Госэкотехинспекции поручили собрать информацию по пожарной безопасности на рынке, а руководителям субъектов «Ош-Базары» предоставить данные о свободных местах для новых стихийных торговцев.

Рейды на Ошском рынке

Такие рейды с ликвидацией незаконных точек торговли Ленинский акимиат проводит регулярно, и они проходят не совсем мирно. В январе в соцсетях распространилось видео нападения на продавщицу Ошского рынка.

Неизвестный мужчина подошел к прилавку женщины, скинул с него продукцию и позвал милицию, которая забрала стол. После этого началась потасовка и продавщицу скрутили милиционеры.

Милиция тогда заявила, что правоохранители «обеспечивали правопорядок и безопасность во время проведения рейда», и что на грубость с их стороны никто не жаловался.

В тот же день на рынке побывал уже бывший и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев. Он говорил, что рынок сделают муниципальным, под крышей, а также сказал — «не станем выгонять продавцов торговать в других местах».

Митинг торговцев

Уже в начале февраля торговцы высказали свое недовольство действиями властей. Около 60 человек вышли на митинг к Дому правительства с требованием либо официально разрешить им торговать на рынке с лотков, либо создать торговые места.

«Мы платим за свои места, но платим «по-черному». Мы согласны работать по патентам. Но пусть нам создадут нормальные условия. Официально разрешат работать на наших местах или в другом месте, но не за городом, а на территории Ошского рынка. У нас у всех дети и кредиты. Нам надо на что-то жить. Мы не просим пособий. Мы просим возможности работать и зарабатывать самим», — сказал один из торговцев.

В тот же день на митинг продавцов отреагировали в Ленинском акимиате — их попросили прекратить протесты, потому что ликвидация стихийных точек продолжится.

Также в муниципалитете подтвердили сообщения торговцев о том, что деньги за продажу с них собирают не чиновники, а «неформальные» лидеры, поделившие рынок на свои зоны. Сейчас правоохранительные органы выясняют, кто это и как это работает.