Президент Садыр Жапаров прокомментировал задержание Максата Токтомушева — это произошло, едва мужчина подал в отставку с поста муфтия Кыргызстана. Этот пост он занимал два срока.

По словам Жапарова, в религиозной сфере назрел конфликт — и продолжается «уже 4-5 лет».

Президент утверждает, что еще будучи муфтием Максат Токтомушев обратился к нему. Это произошло в декабре, когда Жапаров сложил полномочия премьера и и.о. президента для участия в досрочных выборах главы государства.

Токтомушев якобы пожаловался политику на то, что Совет улемов ДУМК хочет снять его с должности и провести досрочные выборы муфтия, и что с этим могут быть связаны правительство и Госкомрелигии.

По словам Жапарова, он, будучи просто кандидатом в президенты, уже отказавшись от полномочий премьера и и.о. президента, позвонил в правительство и запретил вмешиваться в дела религии.

«Я позвонил тогдашнему руководителю Аппарата правительства Бакыту Аманбаеву, поставил на громкую связь и сказал: «Правительство никогда не должно вмешиваться в дела муфтията. Никто не должен вмешиваться в то, кого уберут, кого поставят. Правительство должно только сверху наблюдать. Скажи всем: и главе Госкомрелигии». Я поставил главой Госкомрелигии Акина Токталиева, он до этого защищал права религиозных деятелей. Я поручил Бакыту Аманбаеву сказать всем, позвонить, осталось всего 3-4 месяца. В апреле совет улемов может сам избрать муфтия. Только нужно поставить уважаемого человека. И остановил все. Это было в начале декабря», — сказал президент.

Жапаров заявил, что перед инаугурацией снова получил информацию о том, что совет улемов хочет провести досрочные выборы муфтия.



«Я спросил о причинах, мне назвали две. Первая: якобы он «съел» деньги. Вторая: Максат ажы, как и Чубак ажы, проводит уроки на Youtube, отвечает на вопросы. Оказывается, в двух местах он ошибся, ошибся в своей позиции. Он говорил не о традиционной религии», — сказал Жапаров. Президент рассказал, что сам попросил политика Арзыбека Бурханова, своего бывшего коллегу по парламенту, встретиться с муфтием и мирно урегулировать вопрос.

Однако Бурханов «ошибся» и направился к Акину Токталиеву — бывшему адвокату Жапарова, которого сделали главой Госкомрелигии.



«Он пошел к Акину Токталиеву как к главе Госкомрелигии, чтобы он привел всех к единству. А тот пошел и дал неправильную информацию, что якобы его [Токтомушева] просят уйти», — утверждает президент. На пятничную молитву Жапаров посетил мечеть и встретился с представителями всех сторон.



Максата Токтомушева критиковали в «неправильном управлении» и подозревали в растрате средств на хадж. Но Жапаров попросил представителей религиозного сообщества подождать до апреля и выбрать тогда нового муфтия. Также, учитывая финансовое недоверие, политик предложил услуги бухгалтера.



«Я направил бухгалтера, вместе с ревизионной комиссией начались проверки. Действительно, выявилась недостача. Из 16 млн долларов 7,7 млн долларов они конвертировали в сомы и вложили в банки для получения прибыли. И так как доллар растет, вместо получения прибыли они потерпели убытки. Убытки составили около 700 тыс. долларов», — говорит Жапаров. Он также рассказал о том, что 155 миллионов сомов в августе 2020 года передали некой фирме, которая, в свою очередь, потратила средства на выборы. И эта сумма все еще не восстановлена.



Жапаров заявил, что ему место муфтия не нужно и чиновники вмешиваться в работу муфтията не будут.

«В соцсетях пишут, то якобы Садыр Жапаров специально хочет посадить муфтия, потому что нужно его место. Видит Бог, мне не нужно место муфтия. Пусть выберут кого хотят», — сказал он.

Дело муфтия

Максатбек ажы Токтомушев ушел с должности главного муфтия страны 10 февраля. До этого ГКНБ обвинил Духовное управление мусульман в финансовых нарушениях, а после ухода в отставку Токтомушева задержали. Совет улемов (аалымов) ДУМК уже принял отставку муфтия Максата Токтомушева на своем внеочередном заседании.

По информации ГКНБ, руководство муфтията предоставляло в кредит средства свыше 100 млн сомов, которые внесли паломники за совершение хаджа.

11 февраля в Бишкеке прошел митинг сторонников Максата Толомушева. Они просили отпустить его под домашний арест — главное религиозное лицо страны посадили в СИЗО. Некоторые из них назвали дело «политическим». Сам Толомушев еще 8 февраля говорил о давлении на него.