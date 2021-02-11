Совет улемов (аалымов) ДУМК принял отставку муфтия Максата Токтомушева на своем внеочередном заседании. Максатбек ажы Токтомушев ушел с должности главного муфтия страны 10 февраля. До этого ГКНБ обвинил Духовное управление мусульман в финансовых нарушениях, а после ухода в отставку Токтомушева задержали.

По информации ГКНБ, руководство муфтията предоставляло в кредит средства свыше 100 млн сомов, которые внесли паломники за совершение хаджа. На внеочередном заседании Совета улемов не стали обсуждать подозрения госкомитета.

«У Совета нет никакой информации об этом, так как все это происходило в банке. Доступ к банку был только у муфтия и главного бухгалтера», — сообщили в Совете.

11 февраля в Бишкеке прошел митинг сторонников Максата Толомушева. Они просили отпустить его под домашний арест — главное религиозное лицо страны посадили в СИЗО. Некоторые из них назвали дело «политическим». Сам Толомушев еще 8 февраля говорил о давлении на него.

Он утверждал, что его пытаются незаконно снять с должности, «прикрываясь именем президента». По словам экс-муфтия, некие «заинтересованные лица» за два месяца до курултая мусульман республики «поливают грязью и клевещут» на него.

«Мне звонили по телефону и говорили, что муфтий должен написать заявление и покинуть должность, а на его место поставить Султана Гафурова. Мне звонил мой советник, а ему передали они.[Это были] Султан Гафуров, Рахматтуло Эгембердиев [экс-муфтий], ссылаясь на советника президента Арзымата*Бурканова», — говорил Токтомушев.

