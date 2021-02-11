Президент Садыр Жапаров заявил, что ему «приходится» назначать старые и «запятнанные» кадры на важные должности.

«Приходится приводить старых специалистов, которые были «запятнаны», но предупреждаю, если будешь работать по-старому, попадешь за решетку. Через год все становится ясным. В Кыргызстане невозможно ничего утаить», — заявил политик.

Президент считает, что у молодых кадров не хватает опыта.

«Приведешь молодежь, опыта не хватает. Есть такая проблема. Поставишь — будет работать, но ни туда, ни сюда. Нужно же, чтобы он развивал отрасль, служил народу, искоренял коррупцию», — сказал он.



Он рассказал, что перед назначением человека на должность просит проверить кадр в ГКНБ.

«Оттуда по некоторым приходит информация, что он чист. Ты его назначаешь, и начинается в интернете, кто он и что он. Есть же соседи, знакомые. На лбу же не написано», — рассказал он.

Среди назначений на важные посты сейчас немало чиновников с весьма спорным бэкграундом. Так, буквально на день сменивший Балбака Тулобаева на посту и.о. мэра Бишкека Эрмек Нургазиев был известен своим нападением на беременную женщину. После назначения об этом стали напоминать в СМИ и соцсетях — а Садыр Жапаров заявил, что Нургазиев не может претендовать на пост мэра.

«Я дважды спросил: чист ли ты. Он ответил, то чист», — комментирует спорное назначение Жапаров.



Нургазиева сменил Бактыбек Кудайбергенов — только вот СМИ сообщают о том, что с семьей чиновника ссудятся его сосед. Марат Акматалиев утверждает, что семья Кудайбергенова построила дом на части его участка.

Не только назначение и.о. мэров привлекло внимание СМИ и общественности. Первым заместителем руководителя аппарата правительства стал Абдибакыт Халмурзаев — он фигурировал в давней истории с встречей политиков и чиновников с кримавторитетом Камчы Кольбаевым в пансионате «Каприз».

Президент считает, что если кадры оказались неправильными, их можно менять хоть каждый час.

По словам президента, коррупционерам пощады не будет.

«Недавно мы встретились с министрами, обсудили. Я каждому сказал: что если они смогут служить народу, то 5 лет будем работать. А если нет, они будут замены в коррупции, воровать, то через полгода, год вас посадят. Пощады не будет», — сказал он.



