Президент Садыр Жапаров прокомментировал расширение полномочий президента в проекте новой Конституции.

«Говорят, что по проекту Конституции полномочия президента слишком огромны, но в действующей Конституции они и так огромны, только он управляет всем, стоя за ширмой. 30 лет президенты управляли через премьер-министра», — сказал он.

По его словам, теперь люди знают, где искать виновных.

«Вот, например, сейчас в ситуации с муфтиятом звучит мое имя. А раньше люди не знали бы, где искать виновных, винили бы парламент или правительство», — заявил он.

Новая Конституция

Проект новой Конституции вынесли на общественное обсуждение 9 февраля. Инициаторы утверждают, что конституционная реформа необходима из-за существующих противоречий и пробелов в действующей Конституции.

В справке-обосновании предусмотрительно указан момент, касающийся прецедента, когда президент в страны свергается.

«С учетом уроков событий октября 2020 года предлагается установить, что в случае досрочного прекращения президентом своих полномочий по указанным в Конституции причинам его полномочия до избрания нового президента исполняет глава правительства», — говорится в документе.

Президент, согласно новому варианту Конституции, возглавляет правительство. По действующей Конституции, в случаях досрочного прекращения полномочий президента их исполняет спикер парламента. Премьер-министр может исполнять полномочия главы государства только если со стороны торга это невозможно.

Функции и возможности законодательной власти тоже предлагают изменить — полномочия парламента будут урезаны.