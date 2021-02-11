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В столице Кыргызстана 11 февраля состоялось давно ожидаемое судебное заседание по делу Райыма Матраимова — бывшего замглавы кыргызской таможни и фигуранта самого громкого коррупционного скандала в истории Кыргызстана.

Заседание в Первомайском районном суде Бишкека получилось коротким, особенно для дела такого масштаба — менее чем за час Матраимов признал свою вину в коррупционных схемах на таможне, суд признал его виновным и оштрафовал на 260 тысяч сомов (3 тысячи долларов США).

Штраф составляет 0,00043% от доказанной суммы в 700 миллионов долларов США, которую вывели из Кыргызстана через коррупционные схемы на таможне.

Кроме штрафа, Матраимов ранее возместил государству ущерб, перечислив 2 млрд сомов (24 млн долларов США) — это почти 3,5% от суммы, которую вывели через коррупционные схемы.

«Украв миллиард, заплатите копейки и останетесь в выигрыше.(…) Это явный признак того, что государственная машина защищает весь клан Матраимовых» — считает один из авторов журналистского расследования о контрабанде и коррупции в таможне Али Токтакунов.

Арт: Светлана Тюрина

Как развивалось дело против Матраимова и кто он такой?

Райым Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи.

Хабибула Абдукадыр на инаугурации Сооронбая Жээнбекова.

Всего клан Абдукадыра смог вывести из Кыргызстана как минимум 700 миллионов долларов США — и это только та сумма, которую журналистам удалось доказать.

После увольнения в конце 2017 года Матраимов остался в таможенном бизнесе — на этот раз он взял под контроль три важных таможенных терминала в Кыргызстане. Благодаря своим связям, он смог добиться того, что почти все грузы проходили именно через эти терминалы.

Схемы Матраимова и Абдукадыра стали достоянием общественности благодаря совместным расследованиям радио «Азаттык», «Клоопа», OCCRP и Bellingcat.

Первые материалы из серии расследований даже стали причиной антикоррупционных протестов в Бишкеке в конце 2019 года, но при президентстве Сооронбая Жээнбекова правоохранительные органы практически не реагировали на факты, озвученные в журналистских материалах.

Матраимов и его семья, в свою очередь, подали иск против журналистов, обвиняя их в клевете — это дело до сих пор рассматривается в суде.

Кроме того, семья Матраимовых взяла под свой контроль партию «Мекеним Кыргызстан» и приняла участие в парламентских выборах в октябре 2020 года. В парламент эта партия не прошла, несмотря на занятое второе место — огромное количество жалоб на подкуп голосов (в том числе со стороны партии Матраимовых) стали причиной волнений и политического кризиса.

Задержание Матраимова.

В конце октября Матраимова всё же задержали — это случилось уже после отмены результатов выборов и отставки президента Жээнбекова. Однако под стражей он был едва ли сутки, после чего его отпустили под домашний арест.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного (и незаконного) обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами.