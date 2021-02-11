В Бишкеке 11 февраля прошел митинг сторонников задержанного экс-муфтия Кыргызстана Максатбека Токтомушева. Митингующие собрались у здания ГКНБ, куда 10 февраля доставили Токтомушева по обвинению в «финансовых нарушениях» в муфтияте.

Собравшиеся на митинг потребовали от властей вынести справедливое решение в отношении Токтомушева.

Кроме этого, на митинг пришел экс-директор Госкомиссии по делам религии Акин Токталиев, которого сняли с должности 9 февраля. Токталиева назвал дело в отношении экс-муфтия Токтомушева «политическим».

«Муфтият — это не госорган. У них есть свой кенеш, у них своя комиссия. Всё, что касается их бюджета — это их работа. А что сейчас происходит? Просто кому-то потребовалось захватить муфтият», — сказал Токталиев.

Позже митингующие направились от здания ГКНБ к Дому правительства, где снова озвучили требования вынести справедливое решение экс-муфтию.

Максатбека Токтомушева задержали сотрудники ГКНБ ночью 10 февраля. Ранее ему предъявили обвинение в «финансовых нарушениях» в муфтияте.

По данным Госкомитета, руководство муфтията предоставляло в кредит свыше 100 млн сомов, которые внесли паломники за совершение хаджа.

До этого, 9 февраля сотрудники ГКНБ задержали главного бухгалтера Духовного управления мусульман (ДУМК), которого поймали с поличным при даче взятке силовикам. В ГКНБ тогда сообщили, что бухгалтер предложил $100 тысяч за сокрытие фактов и прекращение расследования.

Ранее, до своего задержания, Токтомушев в интервью изданию «АКИпресс» заявил, что на него оказывают давление в попытке сместить с поста муфтия.

«Мне звонили по телефону и говорили, что муфтий должен написать заявление и покинуть должность, а на его место поставить Султана Гафурова. Мне звонил мой советник, а ему передали они.[Это были] Султан Гафуров, Рахматтуло Эгембердиев [экс-муфтий], ссылаясь на советника президента Арзымата Бурканова», — сказал Токтомушев.

*Токтомушев в интервью упоминает о неком «Арзымате Бурканове», однако, скорее всего, он имеет в виду Арзыбека Бурканова. Токтомушев называет Бурканова «советником» или «помощником» президента Садыра Жапарова, но официально в числе его советников Бурканова нет, приказов об их назначении на сайт главы государства также нет.

При этом известно, что Арзыбек Бурканов был свидетелем по делу криминального авторитета Камчы Кольбаева в 2013 году, связанном с недвижимостью. В этом деле косвенно упоминался и Жапаров. О Бурканове известно, что он был депутатом Жогорку Кенеша от партии беглого президента Курманбека Бакиева — «Ак Жол». В 2015 году он вошел в состав партии «Кыргызстан».