Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 11 февраля в Кыргызстане зарегистрировали одну смерть пациента с COVID-19 в Ошской области.

За время пандемии в стране скончались 1 437 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По данным штаба, за сутки в стране выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом:

Бишкек — 32;

Ош — 1;

Чуйская область — 17;

Ошская область — 4;

Таласская область — 2;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 11;

Джалал-Абадская область — 4;

Баткенская область — 2.

Всего за время пандемии в стране выявили 85 328 случаев заражения COVID-19.

За сутки с выздоровлением по всей стране выписали 83 пациента. Всего за время время пандемии с выздоровлением выписали 82 006 пациентов, переболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Среди медработников за сутки не выявили ни одного случая заражения. А с выздоровлением выписали двух медработников. Всего за время пандемии среди медиков выявили 4 192 случая заражения, выздоровели 4 109 медработников.