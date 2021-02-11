Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки на 11 февраля в Кыргызстане зарегистрировали одну смерть пациента с COVID-19 в Ошской области.
За время пандемии в стране скончались 1 437 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
По данным штаба, за сутки в стране выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом:
- Бишкек — 32;
- Ош — 1;
- Чуйская область — 17;
- Ошская область — 4;
- Таласская область — 2;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 11;
- Джалал-Абадская область — 4;
- Баткенская область — 2.
Всего за время пандемии в стране выявили 85 328 случаев заражения COVID-19.
За сутки с выздоровлением по всей стране выписали 83 пациента. Всего за время время пандемии с выздоровлением выписали 82 006 пациентов, переболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Среди медработников за сутки не выявили ни одного случая заражения. А с выздоровлением выписали двух медработников. Всего за время пандемии среди медиков выявили 4 192 случая заражения, выздоровели 4 109 медработников.