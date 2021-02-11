Фото: Пресс-служба МЧС Фото: Пресс-служба МЧС

В селе Аламединского района недалеко от столицы взорвался жилой дом. По данным МЧС, взорвалась труба природного газа. В результате происшествия, погиб подросток 2007 года рождения и пострадал взрослый мужчина.

Пресс-служба МЧС передает, что пострадавшего отвезли в больницу на личном автомобиле, сейчас его состояние «удовлетворительное». Тело подростка передано сотрудникам МВД.

По данным МЧС, взрыв в доме на улице Гагарина села ГЭС-2 Аламединского района произошел около 15:00 часов. К месту происшествия сразу направились пять спасателей из Спасательной службы Бишкекского городского управления, также выехала бригада из службы Штаба и газа.

Издание Sputnik Кыргызстан сообщило, что при взрыве также пострадала 79-летняя женщина, которую отвезли в 4 городскую больницу.