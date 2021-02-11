Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Замглавы МИД России Андрей Руденко дал большое интервью Джамиле Байрамуковой из госинформагентства ТАСС. В нем он рассказал о позиции российских властей по поводу событий, происходящих в соседних странах, в том числе и в Кыргызстане. «Клооп» пересказывает часть беседы, связанную с кыргызской политикой.

Про перемены в СНГ

На вопрос о том, чем могут быть обусловлены «радикальные» изменения на постсоветском пространстве за минувший год, Руденко намекнул на влияние «Запада».

Он сказал, что кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в соседних с Россией странах с целью «кардинально» изменить вектор их развития, «оторвать» от России и «встроить» в чуждую им систему ценностей.

«Видим стремление Запада превратить постсоветское пространство в зону постоянных конфликтов и напряженности. Свою задачу видим в противодействии подобной политике. При этом порой нас обвиняют в том, что мы якобы вынашиваем планы по воссозданию Советского Союза. Это не так», — заявил замглавы российского МИД.

По его словам, Москва выступает за «равноправное и взаимовыгодное» сотрудничество со всеми постсоветскими странами, опираясь на имеющиеся традиционные связи в различных сферах.

«Уверены, что у партнеров по СНГ есть ясное понимание тех вызовов и угроз, которые несут в себе инспирированные извне внутренние потрясения. Надеемся, что наши друзья смогут конструктивно решать стоящие перед ними политические и социально-экономические задачи», — сказал Руденко.

Он заявил, что российские власти со своей стороны окажут «всестороннюю» поддержку при помощи объединений ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Про октябрьские события в Кыргызстане

Руденко подчеркнул, что Россия «с самого начала» октябрьских протестов 2020 года «внимательно» наблюдала за развитием событий в Кыргызстане.

Далее он перечислил ряд важных событий на кыргызской политарене: «убедительная победа премьер-министра» Садыра Жапарова на «спокойных» президентских выборах 10 января, инаугурация Жапарова, утверждение нового правительства Улукбека Марипова и преобладание варианта «президентская республика» на референдуме.

«Российская сторона поддерживает устремления нового руководства Кыргызстана на стабилизацию обстановки и урегулирование внутриполитических проблем в стране в рамках закона. Рассчитываем, что Бишкек останется приверженным курсу стратегического союзничества с Российской Федерацией, будет соблюдать все ранее достигнутые договоренности и действующие соглашения», — сказал Руденко.

Он отметил, что с 8 января было увеличено число регулярных рейсов между Россией и Кыргызстаном, а сейчас рассматривается вопрос «расширения» их географии. Также он сказал, что российские власти «не могли остаться в стороне», когда Кыргызстан обратился к ним за помощью в борьбе с COVID-19.

«Успешная работа в республике российских гражданских и военных медиков в июле-августе 2020 года способствовала существенной нормализации там [в Кыргызстане] санитарно-эпидемиологической ситуации», — считает замглавы МИД.

При этом он отметил, что в 2020 году Кыргызстану также была оказана продовольственная и финансовая помощь, а Россия продолжит «необходимое» содействие стране и в текущем году.

О том, что российские власти «с тревогой» следили за внутриполитическими событиями в Кыргызстане говорил и сам президент России Владимир Путин. 2 декабря на заседании Совета безопасности ОДКБ он «выразил удовлетворение» тем, что ситуация после политкризиса стабилизируется.

При этом президент Кыргызстана Садыр Жапаров, обещавший сделать свой первый официальный визит на посту в Казахстан, передумал и решил навестить Москву.