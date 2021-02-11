По данным международных организаций, богатые государства, где живет всего 14% населения мира, получили более 50% вакцин от коронавируса. Когда и каким образом вакцины получат страны третьего мира?

Девять из десяти человек почти в 70 странах с низким доходом не будут вакцинированы в 2021 году от коронавируса, поскольку большинство апробированных вакцин, производимых и разрабатываемых сегодня, уже заранее выкуплены и распределены между состоятельными странами. Такое сообщение сделали участники альянса People‘s Vaccine.

По оценкам альянса, богатые страны, на которые приходится лишь 14% населения мира, закупили 53% всех наиболее перспективных вакцин от COVID-19 и могут вакцинировать все свое население несколько раз. В то же время глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус в конце января этого года заявил, что мир находится на грани «катастрофического морального падения» из-за несправедливого распределения вакцин.

В то время как в США, Канаде и на территории Европейского союза (ЕС) вакцинация идет полным ходом, доступ к вакцинам у развивающихся стран значительно меньше.

Проблема нехватки вакцин наиболее ощутима в странах Африки, в некоторых частях Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии. По оценкам Economist Intelligence Unit, на обеспечение населения упомянутых регионов достаточным количество доз может уйти, минимум, два года. Между тем в рамках ВОЗ был создан так называемый Глобальный механизм по гарантии доступности вакцин против коронавируса (COVAX) — он объединяет 172 страны и берет на себя обязательство помочь 92 странам с низким и средним уровнем дохода с закупкой вакцин.

Каким образом развивающиеся страны смогут получить помощь, кто взял на себя ответственность за поставки вакцин и когда в испытывающих экономические трудности регионах вакцинируют достаточное количество людей? «Новая газета – Балтия» попыталась получить ответы на эти вопросы, обратившись за помощью к представителям COVAX, работающим под руководством ВОЗ, Альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалиции по инновациям для предупреждения эпидемий (CEPI).

Уговор дороже денег

Как рассказали в COVAX, Альянс берет на себя обязательство поставить в развивающиеся страны от 1,8 млрд до 2 млрд доз вакцин до конца 2021 года «на глобальной, справедливой и равноправной основе».

«Несмотря на то, что большая часть этих доз будет доставлена в страны во второй половине этого года, мы ожидаем, что сможем предоставить каждой участвующей в программе экономике первый транш, размер которого позволит защитить около 3% населения, уже в первой половине 2021 года. Этот процесс может начаться уже в феврале. Мы хотим избежать повторения сценария 2009 года во время пандемии «свиного гриппа» H1N1, когда несколько богатых стран ограничили глобальные поставки вакцин, лишив подавляющее большинство стран доступа к дозам. Подчеркнем, что без COVAX у большинства стран – от самых богатых до самых бедных – мало шансов получить быстрый доступ к дозам безопасной и эффективной вакцины против COVID-19», — говорит представитель программы COVAX Ирина Мазур.

Также она отметила, что уже в январе GAVI вместе с партнерами начал подготавливать развивающиеся страны к развертыванию вакцинирования. Речь идет об оказании помощи ответственным учреждениям на национальном уровне, консультациях, инвестициях в сложное холодильное оборудование, необходимое для безопасного хранения вакцин, а также формировании цепочек — от доставки до непосредственного получения вакцин рядовыми жителями в тех или иных странах.

Представитель программы заверила, что распространение вакцин в рамках механизма COVAX среди стран в разных регионах мира не будет организовано по остаточному принципу. Напротив, самые уязвимые группы населения будут получать вакцины первыми. К слову, богатые страны тоже воспользуются помощью в той или иной мере, но в последнюю очередь, так как у них есть возможность обеспечить жителей за свой счет.

«На каждом уровне программа COVAX была разработана так, чтобы ни одна страна не осталась позади очереди. Учитывая контекст этой беспрецедентной пандемии, справедливость — это не просто то, что можно назвать правильным действием — это насущная необходимость. Никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности, поскольку инфекционные болезни не знают границ. […] GAVI сосредоточил внимание на обеспечении достаточным количеством вакцин все участвующие экономики — и с низким, и со средним, и с высоким уровнями доходов, чтобы охватить наиболее уязвимые группы – медиков, соцработников, пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями. Конечно, при условии соответствующей готовности страны и наличия финансирования», — подчеркнула Мазур.

Говоря о гарантиях поставок и инструменте надзора, специалист указывает на то, что все высказанные ею утверждения подтверждены программными документами ВОЗ. В частности, в декабре прошлого года были сформированы и подписаны Принципы распределения вакцин против COVID-19 в рамках COVAX.

Поставки будут организованы в соответствии с Рамочным соглашением ВОЗ о системе справедливого распределения.

Поручители и просители

Согласно методологии COVAX, план снабжения стран вакцинами делится на две категории — на самостоятельное приобретение, когда государства заказывают дозы у поставщиков, не прибегая к финансовой помощи Глобального альянса, и на так называемый механизм предварительных обязательств по закупкам (ПОЗ). В рамках этого инструмента вакцины будут поступать в страны за счет упомянутой программы. Главными бенефициарами станут регионы Африки и Юго-Восточная Азия.

«В соответствии с нашим прогнозом и предполагаемым финансированием мы ожидаем, что для 92 стран мира (с низким и средним уровнем дохода – Д. К.) в 2021 году будут доступны около 1,8 млрд доз в рамках механизма ПОЗ, что позволит охватить до 27% населения этих государств», — говорится в глобальном прогнозе COVAX.

Важно отметить, что ВОЗ не конкретизирует, в каких объемах будут организованы поставки вакцин в ту или иную страну — классификация выстраивается по регионам. Так, к июню, согласно прогнозам, Африка получит 145 млн доз вакцин, лишь 5 млн из них будет закуплено государствами региона самостоятельно. В декабре 2021 года в общей совокупности должно быть получено 525 млн доз вакцин в рамках механизма ПОЗ.

Между тем в регионе Восточного Средиземноморья, к которому принадлежат, помимо прочего, все страны Персидского залива, а также Сомали, Йемен и Афганистан, к концу года обещают поставить 305 млн доз вакцин. Из них 235 млн будут получены в рамках механизм ПОЗ, а 70 страны закупят самостоятельно. К июню будет доступно около 100 млн доз.

Регион Америки к концу года будет обеспечен 265 млн доз вакцин, при этом из них только 65 млн будут поставлены в рамках механизма ПОЗ, оставшиеся страны закупят вакцины самостоятельно. В июне в регионе будет доступно порядка 95 млн доз вакцин.

В Европейском регионе, который в рамках классификации ВОЗ также затрагивает страны Южного Кавказа, Турцию, Израиль и Центральную Азию — бывшие советские республики, к концу года в общей совокупности будет доступно 145 млн доз вакцин, из них 95 млн будут приобретены в рамках механизма ПОЗ. В июне будет поставлено 50 млн доз.

Регион Юго-Восточной Азии, к которому, помимо прочего, относят Северную Корею, к концу года в общей сложности будет обеспечен 560 млн доз вакцин. В отчете указано, что все они будут получены в рамках механизма ПОЗ. Уже в июне, согласно прогнозу, будет доступно, 175 млн доз.

В регион Западной части Тихого океана, к которому также принадлежат Китай и Монголия, в рамках программы COVAX к концу года рассчитывают поставить 210 млн доз вакцин, большую часть (145 млн) страны закупят самостоятельно. В июне будет доступно 75 млн доз.

Темпы вакцинации

Но пока это только надежды и планы. Согласно новейшим данным глобального ресурса Our World in Data, в топ-10 стран по количеству примененных доз вакцины на 100 человек населения входят Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Соединенное Королевство, США, Бахрейн, Мальта, Сербия, Монако и Дания. Так, согласно ресурсу, в Израиле уже привиты 65 из 100 человек, в ОАЭ — 44 человека. В среднем, в Европе — 4.3 человека, в Северной Америке — 7.3 человека. В Индии — 0.4 человека, в Африке — 0.04 человека.

К слову, данные по отдельным странам Африки на данный момент отсутствуют. Лишь три страны региона — Марокко, Алжир и Египет — если верить данным международных мониторинговых организаций и дата-центров, организованно проводят вакцинацию населения.

Основной вопрос — как с помощью вакцинации остановить пандемию? Позиции ученых разнятся. Однако главный инфекционист США Энтони Фаучи, рассуждая об Америке, выразил мнение, что для этого необходимо вакцинировать от 70% до 80% населения страны.

Если говорить о мире, сегодня среднестатистический показатель вакцинации составляет около 4,74 млн доз в день. С такими темпами, чтобы привить 75 проц. населения Земли, миру потребуется около 6,6 лет. С другой стороны, объемы производства и распространение вакцин в обозримом будущем будут лишь расти, поэтому процесс ускорится. Также вскоре на глобальный рынок должны выйти российская и китайские вакцины — это откроет новые возможности для развертывания вакцинирования в разных регионах.

На данный момент в мире используются несколько вакцин, среди них: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford, Novavax и Johnson & Johnson. Эффективность первых двух составляет от 90 до 95%., трех последних — 70%, 89% 66% соответственно.

Также в мире уже доступны российская вакцина Gamaleya (Sputnik V) и китайские Sinovac Biotech, CanSino Biologics и Sinopharm, однако РФ и КНР начали распространять их до завершения третьей фазы клинических испытаний, что вызвало критику и неоднозначные оценки у международного сообщества. По промежуточным оценкам, эффективность российской вакцины составляет 91,5%, китайских Sinovac Biotech и Sinopharm – 50%, и 79% соответственно.