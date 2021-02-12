Пресс-служба Первомайского суда Бишкека сообщила, что в полночь 12 февраля суд постановил оставить под стражей главного бухгалтера Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Женишбая Бакиева.

По информации суда, Бакиева пробудет под стражей на срок досудебного производство — до 10 апреля 2021 года. Его поместили в СИЗО ГКНБ.

Задержания в муфтияте

Главного бухгалтера ДУМК Женишбая Бакиева задержали сотрудники ГКНБ 9 февраля по статье «Дача взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, руководство муфтията использовало деньги, которые внесли граждане для паломничества, чтобы выдавать их под проценты. В Госкомитете добавили, что займы могли составить более 100 млн сомов.

«После выявления финансовых операций, руководство ДУМК стало предлагать сотрудникам ГКНБ взятку в сумме $100 тысяч за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования», — добавили в ГКНБ.

Кроме бухгалтера сотрудники ГКНБ задержали и экс-муфтия Кыргызстана Максатбека Токтомушева. Он покинул свой пост на фоне скандала с использованием денег паломников.

Суд в ночь на 12 февраля отправил Токтомушева под домашний арест.