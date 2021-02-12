Экс-муфтия Максата Токтомушева отпустили под домашний арест. Этой меры пресечения просили для Токтомушева его сторонники, вышедшие 11 февраля на митинг и ожидавшие меры пресечения у зала суда до поздней ночи.

Следствие требовало ареста на два месяца, но прокурор предложил не брать экс-муфтия под стражу.

Максатбек ажы Токтомушев ушел с должности главного муфтия страны 10 февраля. До этого ГКНБ обвинил Духовное управление мусульман в финансовых нарушениях, а после ухода в отставку Токтомушева задержали. Совет улемов (аалымов) ДУМК уже принял отставку муфтия Максата Токтомушева на своем внеочередном заседании.

По информации ГКНБ, руководство муфтията предоставляло в кредит средства свыше 100 млн сомов, которые внесли паломники за совершение хаджа.

Задержание экс-муфтия прокомментировал президент Садыр Жапаров. По его словам, Совет улемов требовал досрочных выборов муфтия и подозревал муфтият в растрате средств на хадж. Токтомушев же рассказал Жапарову о попытке сместить его с должности муфтия и вмешательстве в дела религии со стороны правительства. По словам Жапарова, он предложил провести в муфтияте бухгалтерскую проверку.

«Я направил бухгалтера, вместе с ревизионной комиссией начались проверки. Действительно, выявилась недостача. Из 16 млн долларов 7,7 млн долларов они конвертировали в сомы и вложили в банки для получения прибыли. И так как доллар растет, вместо получения прибыли они потерпели убытки. Убытки составили около 700 тыс. долларов», — сказал Жапаров.

Жапаров также рассказал о том, что 155 миллионов сомов в августе 2020 года передали некой фирме, которая, в свою очередь, потратила средства на выборы. И эта сумма все еще не восстановлена. До этого был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере.

Сторонник Токтомушева, бывший адвокат Жапарова Акин Токталиев считает дело «политическим» и не верит в обвинение.