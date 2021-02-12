Сотрудники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали директора и ведущего специалиста сокулукского филиала госучреждения «Кадастр» при госагентстве по земельным ресурсам. Они водворены в ИВС СИЗО Госкомитета.

По данным ГКНБ, директор Т.А.К. в сговоре с ведущим специалистом М.Р.А., злоупотребляя должностным положением, незаконно изготовили государственный акт о праве частной собственности на земельный участок одному из руководителей ЗАО. О какой конкретно компании идёт речь, в ГКНБ не сообщили.

В результате незаконных действий, государству был причинён ущерб в более 2,2 млн. сомов.

«Также в Госкомитете в отношении М.Р.А. и Т.А.К. расследуются 11 уголовных дел по другим фактам должностных правонарушений. В ГКНБ продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия», — отметили в спецслужбе.

Ранее ГКНБ задержал и водворил в СИЗО директора госагентства по земельным ресурсам Каныбека Ботобаева. По данным спецслужбы, Ботобаев подозревается в поборах с подчиненных.

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