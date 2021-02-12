Вице-мэрка столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаева 12 февраля встретилась с родителями, директорами школ и учителями. Они обсуждали вопрос возобновления традиционного обучения в школах и детсадах Бишкека в условиях пандемии.

Чыныбаева и другие чиновницы сообщили, что пока «при всем желании» открыть муниципальные школы и детсады нет возможности, а родители пожаловались на ухудшение здоровья и недостаток в знаниях из-за онлайн-обучения.

«Никто не экономит на детях»

В начале заседания Чыныбаева опровергла информацию из соцсетей о том, что мэрия не открывает учебные заведения в целях экономии бюджетных средств.

«Зарплата учителям идет, обогреваются все наши помещения. Все, чем мы должны были закупиться, все есть в бюджете. Поэтому никто не экономит на наших детях. Мы просто все переживаем за здоровье наших детей», — сказала вице-мэрка.

Что с эпидситуацией сейчас?

Замглавврача по Госэпиднадзору Айнагуль Рыскулбекова сообщила, что за 2021 год в городе Бишкек зарегистрировано 1 044 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией и 727 случаев пневмонии.

«За январь и февраль, сидя дома, у нас заболели 43 ребенка. Они заразились из-за контакта с зараженными. Из тех, кто ходит в школу, заболели 13 детей. Среди сотрудников школ заболело 6 учителей, преподававших в оффлайн-режиме и 5 учителей, работавших в онлайн-режиме», — рассказала Рыскулбекова.

Также она отметила, что в Бишкеке замечена низкая заболеваемость по респираторным-вирусным инфекциям, однако стационары переполнены пациентами с другими видами вирусов.

По словам Рыскулбековой, несмотря на снижение заражений COVID-19, ситуация в городе остается не особо «хорошей», так как именно среди детей заболеваемость ОРВИ повысилась, появились случаи пневмонии.

Она объяснила, что для того, чтобы вернуть в школы учеников всех параллелей нужно, чтобы родители сами соблюдали правила предосторожности и ставили на учет заболевших детей в поликлиниках.

Позиция минздрава и Управления здравоохранения

Начальница Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова заверила, что пока у кыргызстанцев «не должно быть» поводов для беспокойства из-за выявленных единичных случаев осложнения COVID-19 у детей со схожими на синдром Кавасаки симптомами.

Также она объяснила, что Республиканский штаб поручил, чтобы в каждом регионе были созданы чрезвычайные противоэпидемиологические комиссии. Они рассматривают каждую школу региона в индивидуальном порядке и решают, разрешать им снова открыться или нет.

Акматова добавила, что учителя входят в первую группу граждан на очереди к вакцинации от коронавируса. Однако, по ее словам, вакцинация не является обязательным требованием для учителей и никого заставлять вакцинироваться не будут.

Начальница Управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Эсенгулова сказала, что комиссия по столице не против поэтапного возобновления учебного процесса, но все зависит от эпидситуации.

«Сегодня больницы забиты, мест нет. У детей состояние может ухудшиться очень быстро — 2-3 дня и все. Станет хуже, надо будет везти в больницу, а там некуда. Кто потом будет крайним? Снова медики. Поэтому, учитывая сегодняшнее положение, мы пока не рекомендуем открывать школы», — сказала Эсенгулова.

А что думают родители?

После обращения чиновниц свою позицию выразили представительницы родительской инициативной группы и родительских комитетов детсадов. Одна из мам поинтересовалась у госработниц, по каким алгоритмам частным школам разрешили работать, в отличие от муниципальных учреждений.

«В данном случае, в добром смысле слова, идет дискриминация наших детей в плане образования. Сейчас наши дети не получают полноценно такого образования, какое они смогли бы получить в школе. Мы могли бы поставить план работ по школам в начальных классах», — предложила женщина.

Она также выразила обеспокоенность тем, как дети, окончившие подготовительные группы детсадов, будут поступать в школы, так как не у всех родителей есть возможность сидеть дома и заниматься с детьми.

Другая родительница рассказала, что ее сын ходил на дополнительные занятия, чтобы наверстать упущенные знания и не заболел. Однако, по ее словам, другие дети, которые уже год учатся онлайн, жалуются на ухудшение зрения, сколиоз и нервозность.

«Сейчас при онлайн [обучении] лишь бы он сдал тест и получил оценку. А что у него в голове осталось? Плюс мы теряем здоровье детей. К тому же учителя страдают втройне: онлайн, заполнить журнал, документацию, провести оффлайн уроки детям и в школе», — рассказала женщина.

На это вице-мэрка возразила, что в 97 школах столицы учатся 200 тысяч детей и столько же преподавателей, которые могут заразить членов своих семей. В итоге 600 тысяч человек, 10% из которых заболеют в тяжелой форме, а в больницах нет мест.

«Вы завтра придете и будете требовать всю комиссию посадить на кол. Вы будете Белый дом трясти. Родители, которые потеряли ребенка, будут обвинять всех и вас в том числе. Кто понесет ответственность за жизни?», — спросила Чыныбаева.

В пресс-службе бишкекской мэрии сообщили, что окончательного решения по итогам встречи не было принято.