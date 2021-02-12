Криминального авторитета Кадыра Досонова по кличке «Дженго» водворили в СИЗО ГКНБ на срок досудебного производства. Такое решение 11 февраля принял Первомайский райсуд.

Отмечается, что мера пресечения в отношении Досонова была избрана до 8 апреля 2021 года.

Адвокат Досонова сообщила в интервью Kaktus.media, что по прибытию из Оша в Бишкек кримавторитет подвергался избиению и пыткам со стороны сотрудников ГКНБ. По ее словам, его избивали в дороге из аэропорта до самого здания Госкомитета, а затем и в самом здании.

«У него поврежден позвоночник, на лице видны следы телесного повреждения. Он указывает, что его избили сотрудники ГКНБ», — сказала она.

Адвокат добавила, что по этому инциденту она обратилась в Наццентр по предупреждению пыток и к омбудсмену, а также будет обращаться Генеральную прокуратуру.

«По данному факту нужно провести досудебное производство, чтобы привлечь к ответственности должностных и ответственных лиц, так как после задержания за его здоровье и жизнь ответственно государство. Избили его с целью устрашения и показания своей силы», — сказала она.

Однако сотрудники ГКНБ отрицают слова адвоката. В интервью Kaktus.media они сообщили, что работники ГКНБ и спецназ провел задержание Досонова в рамках закона и не применял физического насилия в отношении него.

«Заявление адвоката лидера ОПГ — это просто слова и не более. Она выполняет свою работу и пытается вытащить своего подзащитного из тюрьмы. Если бы Досонов явился не сам, а проводили бы операцию спецназовцы, то, возможно, тогда бы он пострадал. Но в данном случае, это откровенная ложь со стороны адвоката», — отметили силовики.

«Добровольно сдался ГКНБ»

Накануне адвокат Досонова сообщила журналистам, что он добровольно сдался сотрудникам ГКНБ в Оше, из-за давления, которое оказывали на его родственников.

Она также добавила, что после задержания Досонова отправили из Оша в Бишкек.

По её словам, бывшая супруга Досонова при строительстве дома вышла за пределы участка, и по этой причине криминального авторитета объявили в розыск.

«Следствие ГКНБ считает, что участок был выдан айыл окмоту, а Досонов якобы угрожал представителям власти», — пояснила адвокат.

ГКНБ объявил план «Перехват» по городу Ош, чтобы задержать Досонова. В Госкомитете сообщили, что криминального авторитета разыскивают в рамках борьбы с ОПГ. Во время обысков сотрудники ГКНБ нашли дом, в котором были личные вещи «Дженго».

Кроме этого, известно, что сотрудники ГКНБ провели обыск и в доме Суюнбаевой. Она рассказала, что правоохранители пришли к ней, чтобы найти ее подзащитного.

По словам Суюнбаевой, обыск в ее доме прошел без нее, пока она сама была на допросе в ГКНБ. Суюнбаева добавила, что на допросе ей предлагали устроить «маски-шоу» с участием Досонов, а затем отпустить его.

«От ГКНБ поступило следующее предложение: “Пусть Кадыр Досонов придет, мы на глазах народа устроим спектакль — “маски-шоу”. Потом он немного посидит и выйдет”. Мы не согласились, ведь он не нарушал закона. На Досонова возбудили дело под предлогом, что он присвоил землю, которая перешла государству. Мы не согласились на “маски-шоу”. Поэтому они из мести решили обыскать мой дом, хотя на руках у них не было санкции или постановления суда», — рассказала Суюнбаева.

Адвокат добавила, что будет добиваться возбуждения дела из-за незаконного обыска в ее доме.

Кто такой Досонов

Кадырбек Досонов является лидером одной из организованных преступных группировок. Досонов известен также по кличке «Дженго».

Милиция задерживала «Дженго» несколько раз, однако суд оправдывал Досонова и отпускал. Последний раз криминального авторитета объявили в розыск 30 ноября 2020 года.

Тогда в ГКНБ сообщили, что Досонов причастен к совершению тяжкого преступления против собственности. Ранее 28 ноября Ошский городской суд заочно избрал Досонову меру пресечения в виде заключения под стражу.