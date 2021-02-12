Темирлан Султанбеков стал новым лидером партии «Социал-Демократов», основанную сыновьями бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 12 февраля сообщила член партии Нурхан Жумабаева на своей странице в фейсбук.

Султанбекова избрали лидером «Социал-Демократов» на очередном съезде партии в Бишкеке. Такое решение было принято после того, как бывший лидер партии добровольно сложил с себя свои полномочия.

Известно, что политорганизация провела съезд и планирует баллотироваться в Бишкекский горкенеш. Выборы в местные кенеши по всему Кыргызстану пройдут 11 апреля.

Темирлан Султанбеков известен как один из активных сторонников бывшего президента Атамбаева. Он был также в политсовете партии СДПК, а затем после раскола партии стал членом уже «Социал-Демократов».

До Султанбекова партию возглавлял Сеид Атамбаев. Он стал лидером после того как партия бывшего президента СДПК была окончательно расколота из-за конфликта между Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым, который был на тот момент президентом Кыргызстана.

Социал-демократы не раз заявляли о приверженности своей партии к идеям и принципам партии СДПК. В планах партии также были цели попасть в парламент седьмого созыва. Однако прошедшие парламентские выборы в октябре 2020 года стали началом политического кризиса, а в парламенте все еще заседают депутаты шестого созыва.