Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус выступил на пресс-конференции в Женеве и сообщил, что в бюджете международной коалиции, созданной ВОЗ для борьбы с пандемией, не хватает 27 млрд долларов.

«Чем дольше мы не можем преодолеть этот разрыв в финансировании, тем сложнее понять, почему это происходит. Речь ведь идет о ничтожной доле от тех триллионов долларов, которые страны «большой двадцатки» тратят на меры по стимулированию экономики», – заявил гендиректор ВОЗ.

Второй проблемой Гебрейесус назвал двусторонние контракты между странами и производителями вакцин. Он призвал правительства работать через международную платформу COVAX и не пытаться вступать с ней в конкуренцию.

Третья проблема, требующая немедленного решения – это наращивание объемов производства вакцин. По словам главы ВОЗ, необходимо добиваться этого за счет «инновационного сотрудничества» между различными секторами, включая лицензирование и передачу технологий.

Новые штаммы

Появление новых более заразных штаммов коронавируса вызывает в ВОЗ большую обеспокоенность. Штамм, впервые обнаруженный в Великобритании, не удается остановить.

Вариант вируса, впервые обнаруженный в Южной Африке, стремительно распространяется и уже обнаружен в восьми африканских странах. Из-за этого там приостановили вакцинацию Oxford/AstraZeneca, так как, согласно исследованиям, прививка не защищает от заражения новым штаммом.

«Это, конечно, печальные новости, но ситуация очень динамична. Мы очень надеемся, что появится вакцина, которая будет способна защитить от всех форм COVID-19, однако сейчас очень важно предотвращать случаи тяжелого течения болезни, которые приводят к перегрузке больниц», – отметил Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ считают необходимым разработать подход к отслеживанию всех мутаций COVID-19, чтобы вовремя выяснять, насколько уже имеющиеся вакцины защищают от новых штаммов.

Глава ВОЗ напомнил, что пандемия далека от завершения, а вакцина – «это лишь один из важных инструментов в борьбе с ней».

«Мы должны вкладывать больше средств в защиту медицинских работников и систем здравоохранения, а также активно применять уже известные меры – носить маски, мыть руки и держаться друг от друга на расстоянии», – сказал он.

COVAX – это механизм по закупке и справедливому распределению вакцин.