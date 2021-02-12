Премьер-министр Улукбек Марипов 12 февраля принял участие в коллегии МВД по подведению итогов деятельности за 2020 год и обсуждению приоритетных задач на текущий год.

В ходе своего выступления Марипов остановился на вопросе недопущения семейного насилия.

«Любые факты насилия — это преступление против фундаментальных прав человека. Они недопустимы в цивилизованном обществе. Каждый факт насилия, в том числе семейного, не должен оставаться без внимания правоохранительных органов. Семейное насилие не должно восприниматься как сугубо частное дело одной семьи. Такие факты не должны замалчиваться, а общество должно выработать повышенный уровень нетерпимости к подобным проявлениям», — подчеркнул он.

По его мнению, сейчас существует необходимость пересмотра действующего законодательства по данному вопросу, однако он не уточнил, что именно планируется менять.

Семейное насилие в Кыргызстане

В Кыргызстане каждый год растет количество зарегистрированных случаев семейного насилия. В некоторых случаях побои приводят к смерти женщин — в международной практике это называется фемицид. По данным Нацстаткома, в 2019 году в Кыргызстане было совершено на 14% больше преступлений в отношении женщин, чем в 2018 году.

А по статистике МВД, за 2020 год было зарегистрировано 9 025 случаев семейного насилия. Зачастую женщины, пострадавшие от рук агрессора, не могут обратиться в милицию из-за страха, давления и других причин.

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