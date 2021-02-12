Сотрудника патрульной службы милиции Бишкека уволили за получение взятки. Об этом 12 февраля сообщило Управление патрульной службы милиции (УПСМ).

Днём ранее пользователь Instagram под именем «ertaisfr» опубликовал на своей странице видео, где сотрудник УПСМ получил взятку, чтобы не выписывать штраф за нарушение ПДД.

На кадрах видно как сотрудник получает деньги от водителя не подозревая о том, что его записывали на камеру телефона.

В пресс-службе Патрульной сообщили журналисту «Клоопа», что опубликованное видео сняли еще в декабре 2020 года.

«В отношении нескольких сотрудников проведено расследование, в результате которого сотрудник был уволен из органов внутренних дел. Все собранные материалы направлены в прокуратуру для юридической оценки», — сообщили в милиции.

Кроме этого, напарник патрульного получил дисциплинарное наказание в виде «неполное служебное соответствие».