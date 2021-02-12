Фото: пресс-центр ГКНБ

Пресс-служба ГКНБ сообщила о задержании председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Эльмырзы Укубаева силами Антикоррупционной службы ГКНБ. По версии ведомства, Укубаев занимался системным вымогательством у некоторых руководителей золотодобывающих предприятий республики.

В частности, он «под угрозой отстранения от должности члена совета директоров одной из подотчетных золотодобывающих компаний» регулярно требовал «передавать ему часть заработной платы».

«12 февраля 2021 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, при получении взятки в размере 100 тысяч сом с поличным задержан «У.Э.А.». В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по выявлению аналогичных фактов вымогательства и получения взяток со стороны главы «Кыргызалтына»», — сообщают в ГКНБ.

Пока Укубаев находится в ИВС СИЗО ГКНБ, меру пресечения ему изберут позже.

Эльмырза Укубаев занял кресло председателя правления ОАО «Кыргызалтын» в ноябре 2020 года. После октябрьских событий «Кыргызалтын» подвергался попытке рейдерского захвата, однако коллектив его отстоял. Через некоторое время в Бишкеке прошла акция протеста жителей сел Эмгечил, Казарман, Кемин и Чаткал, они требовали увольнения главы компании Алмаза Алимбекова.

Сельчане заявили, что руководство компании нарушает законы и призвали и.о. президента, премьер-министра Садыра Жапарова обратить на это внимание. Алимбеков после митинга решил добровольно уйти в отставку после пяти лет работы и тогда совет директоров выбрал Укубаева вместо него.

Кто такой Эльмырза Укубаев?

Об Укубаеве известно, что он уроженец Кеминского района Чуйской области. Он закончил КГТУ имени Раззакова по специальности «горный инженер». Его карьера началась в 24 года, когда он возглавил в 2011 году проект «Кыргызский химико-металлургический завод» в Кеминском районе Чуйской области, затем в 2012 году он стал главным специалистом отдела горного надзора Госэкотехинспекции.

С 2013 по 2015 году Укубаев был сначала специалистом, затем завотделом политики по недропользованию в профильном управлении минэкономики, потом несколько лет работал в Госгеологии на разных должностях.

С 2017 года он работал в Управлении политики по недропользованию Госкомитета энергетики, промышленности и недропользования и параллельно был общественным помощником депутата парламента Акылбека Жапарова. В том же 2017 году Укубаев стал экспертом, затем и заведующим сектором недропользования в отделе промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства.

В 2019 году Укубаева назначили в аппарат президента, он стал экспертом отдела стратегического планирования, экономики и финансов, но вскоре его вернули в прежнее кресло сектором в аппарате правительства, где он и работал до того, как возглавил «Кыргызалтын».

Укубаев известен так же как чиновник, активно занимавшийся вопросами «Кумтора». В 2012-2013 году он входил в госкомиссию по изучению деятельности «Кумтора», с 2014 по 2018 годы — был членом госкомиссии по запасам полезных ископаемых республики.