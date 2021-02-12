Сторонник экс-муфтия Максата Токтомушева Акин Токталиев, недавно снятый с поста главы Госкомрелигии, заявил, что ему звонил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Такое заявление бывший адвокат Садыра Жапарова сделал на суде, в ожидании меры пресечения экс-муфтию. Сторонники Токтомушева 11 февраля вышли на митинг и до поздней ночи находились в здании суда в ожидании меры пресечения экс-муфтию. Некоторые из них были так взволнованы, что плакали.

По словам Токталиева, Ташиев якобы сказал ему, что не имеет отношения к «провокации» [задержанию экс-муфтия] и «поставит все на свои места» когда вернется — позже он уточнил, что касается эта фраза, скорее всего, слухов о том что Ташиев причастен к задержанию экс-муфтия. Ташиев улетел из Кыргызстана из-за проблем со здоровьем. Уточнить у него, мог ли он разговаривать с Токталиевым, не удалось.

Но издание «Регион» ранее опубликовало цитату, СМИ утверждало, что получило ее у главы ГКНБ. В этой цитате говорилось, что Ташиев хочет, чтобы Токталиев и Толомушев остались на своих постах.

Скрин из трансляции «Азаттыка».

Токталиев настаивает на том, что в религиозном сообществе интриги и муфтия хотели снять еще в ноябре — но будучи главой Госкомрелигии, он заступался за Токтомушева. И тогда, по его словам, приняли решение убрать его с поста. У суда Токталиев несколько раз утверждал, что его поставили главой Госкомрелигии по воле народа, а теперь выгнали с поста. Кроме того, Токталиев утверждал, что чиновник Арзыбек Бурханов пришел к нему и якобы передал, что Садыр Жапаров хочет, чтобы Токтомушев ушел с поста муфтия.

Ранее ситуацию с Токтомушевым комментировал и сам президент Жапаров. Его версия событий несколько отличается от сказанного Токталиевым. По словам Жапарова, еще будучи кандидатом в президенты он узнал о назревающем конфликте в религиозной сфере.

Жапаров сказал, что к нему пришел муфтий и пожаловался на то, что Совет улемов хочет провести досрочные выборы муфтия, и что правительство и Госкомрелигии вмешиваются в этот процесс. Тогда Жапаров, еще не будучи президентом и уже отказавшись от полномочий премьера и и.о. президента ради участия в выборах, позвонил в правительство и потребовал не вмешиваться в дела религиозного сообщества.

«Правительство никогда не должно вмешиваться в дела муфтията. Никто не должен вмешиваться в то, кого уберут, кого поставят. Правительство должно только сверху наблюдать. Скажи всем: и главе Госкомрелигии», — заявил Жапаров руководителю Аппарата правительства Бакыту Аманбаеву.

По словам Жапарова, после этого конфликт ненадолго затих, но перед инаугурацией он узнал, что борьба продолжается. И снова пытался уговорить не проводить досрочные выборы муфтия. Из озвученных претензий он узнал, что Токтомушев, якобы, допускает в своих проповедях высказывания, отличающиеся от «традиционного» для Кыргызстана ислама, и что средства на хадж могли быть присвоены. Тогда он предложил провести бухгалтерскую проверку муфтията.

Президент рассказал, что действительно попросил политика Арзыбека Бурханова встретиться с муфтием и мирно урегулировать вопрос. Однако Бурханов «ошибся» и направился к Акину Токталиеву.



«Он пошел к Акину Токталиеву как к главе Госкомрелигии, чтобы он привел всех к единству. А тот пошел и дал неправильную информацию, что якобы его [Токтомушева] просят уйти», — утверждает президент.

Жапаров также рассказал о том, что 155 миллионов сомов в августе 2020 года передали некой фирме, которая, в свою очередь, потратила средства на выборы. И эта сумма все еще не восстановлена. Кроме того ревизия выявилу недосдачу.

«Я направил бухгалтера, вместе с ревизионной комиссией начались проверки. Действительно, выявилась недостача. Из 16 млн долларов 7,7 млн долларов они конвертировали в сомы и вложили в банки для получения прибыли. И так как доллар растет, вместо получения прибыли они потерпели убытки. Убытки составили около 700 тыс. долларов», — сказал Жапаров.

Дело муфтия

Максатбек ажы Токтомушев ушел с должности главного муфтия страны 10 февраля. До этого ГКНБ обвинил Духовное управление мусульман в финансовых нарушениях, а после ухода в отставку Токтомушева задержали. Совет улемов (аалымов) ДУМК уже принял отставку муфтия Максата Токтомушева на своем внеочередном заседании.

По информации ГКНБ, руководство муфтията предоставляло в кредит средства свыше 100 млн сомов, которые внесли паломники за совершение хаджа.

11 февраля в Бишкеке прошел митинг сторонников Максата Толомушева. Они просили отпустить его под домашний арест — главное религиозное лицо страны посадили в СИЗО. Некоторые из них назвали дело «политическим». Сам Толомушев еще 8 февраля говорил о давлении на него.



