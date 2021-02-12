Пресс-служба финпола рассказала, что стало причиной интересов госорганов к деятельности ДУМК. По данным ведомства, с заявлением о необходимости проверки в муфтияте обратился Совет улемов.

«Заявление о проведении проверки деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана поступило в финпол в декабре 2020 года. Его зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации или иной организации» УК КР, — рассказали в ведомстве.

На его основании сейчас проводятся аудит и налоговая проверка деятельности структуры, ведутся и другие следственные мероприятия.

Финансовый скандал в ДУМК

Главного бухгалтера ДУМК Женишбая Бакиева задержали 9 февраля по статье «Дача взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, руководство муфтията использовало деньги, которые внесли граждане для паломничества, чтобы выдавать их под проценты. В Госкомитете добавили, что займы могли составить более 100 млн сомов.

«После выявления финансовых операций, руководство ДУМК стало предлагать сотрудникам ГКНБ взятку в сумме $100 тысяч за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования», — добавили в ГКНБ.

Кроме бухгалтера, сотрудники ГКНБ задержали и экс-муфтия Кыргызстана Максатбека Токтомушева. Он покинул свой пост на фоне скандала с использованием денег паломников, после чего был арестован 10 февраля. Совет улемов (аалымов) ДУМК уже принял отставку муфтия на своем внеочередном заседании.

11 февраля в Бишкеке у здания ГКНБ прошел митинг сторонников экс-муфтия. Они просили отпустить его под домашний арест — главное религиозное лицо страны посадили в СИЗО ГКНБ. Некоторые из них назвали дело «политическим».

Сам Токтомушев за несколько дней до увольнения и ареста дал большое интервью, где говорил о том, что на него оказывают давление. По его словам, давление на него усилилось перед курултаем мусульман республики. Там в начале апреля должны избрать нового муфтия, а также 21 члена Совета улемов и руководство Центральной ревизионной комиссии.

Первомайский районный суд в ночь на 12 февраля отправил Токтомушева под домашний арест.