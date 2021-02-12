В городе Ош возле магазина «Ареопаг» произошла поножовщина с участием подростков, в результате которой погиб ученик 10 класса школы имени Наримана. Второй пострадавший, студент местного колледжа, находится в больнице. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба УВД города Ош.

Две одноклассницы погибшего, которые оказались свидетелями преступления, рассказали, что в тот день они прогуливались недалеко от места происшествия. Там же находилось трое неизвестных парней, которые со словами «вы что смеетесь» позвали пострадавших «на разговор».

В итоге студенту колледжа нанесли два удара ножом, школьник получил одно ранение. Они были доставлены в Ошскую областную больницу, но спасти ученика 10-класса не удалось. Второму пострадавшему провели операцию.

В Ошской областной больнице сообщили журналисту «Клоопу», что состояние пострадавшего после операции стабильное: он пришел в себя и начал разговаривать.

Милиция Оша задержала одного из подозреваемых в тот же день — им оказался 16-летний подросток. Во время задержания при нем был обнаружен кастет. Позднее были задержаны двое других причастных к этому преступлению.

«Он признал свою вину, сейчас дает показания. Подозреваемый рассказал, что пошел на это тяжкое преступления из-за словесной перепалки с пострадавшими. Удар был нанесен складным ножом, который он носил с собой», — сообщили в УВД города Ош.

Задержанные подростки являются жителями жилмассива Дордой города Бишкек, все трое бросили школу. В город Ош они прибыли пять дней назад. На данный момент подозреваемые водворены в ИВС.

Также выяснилось, что один из задержанных 8-февраля танцевал на машине патрульной милиции. По этому делу также ведется проверка.